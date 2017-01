Start in die heiße Phase

HOFHEIM. Mit der traditionellen Ordensgala stimmten sich die aktiven Narren des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) auf die heiße Phase mit den beiden Prunksitzungen sowie der Kinder- und Hexenfastnacht ein. "Wir freuen uns und stehen bereit, für eine tolle und bunte Fastnachtszeit", hieß HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl die vielen Besucher im Bürgerhaus willkommen.

"Die Narrenkappe steht im Mittelpunkt in diesem Jahr", erklärte Scholl beim Blick auf den imposanten Bühnenhintergrund. Den aktuellen Orden, den im Laufe des Nachmittags alle Beteiligten der Sitzungen erhielten und der als Dankeschön an die Narrenschar gilt, bezeichnete Scholl als gelungen und wunderschön.

Dann startete das Programm. "Humor ist die Fähigkeit, heiter zu bleiben, auch wenn es ernst wird." Dieser Satz soll die aktuelle HCV-Kampagne zieren, wie Scholl betonte. Als Erstes durften die Träger des Ehrenordens "der närrische Till" auf die Bühne, um ihre Orden entgegenzunehmen. Die Tanzgruppen - allesamt tragende Säulen im HCV - gaben eine Kostprobe ihres Könnens, darunter die von Irina Tiefenbach geleiteten Piccolos sowie die von Isabell Sauer geleiteten Flower Powers und die Garde.

Nach und nach gab es ein Stelldichein der weiteren HCV-Protagonisten auf der Bühne, den Wichteln, Nachtschwärmern, Pink Ladies, Wonneproppen, Knusperstangen, Partysänger, den Büttenassen, Aktiven an Technik, Bar und im Vorstand. Alles in allem wieder eine runde Sache und die perfekte Einstimmung auf die erste Prunksitzung am Samstag, 4. Februar, um 19.11 Uhr im Bürgerhaus. fh