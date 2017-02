Start in die heiße Phase

Lampertheim. Am Samstag, 4. Februar, 13 Uhr, starten die Lampertheimer Kegler mit der Heimpartie gegen Nauheim in der Biedensandhalle in die heiße Phase der Kegelbundesliga. Mit dieser Partie und den beiden anstehenden Auswärtsbegegnungen gegen den Tabellennachbarn Hainhausen-Rodgau und Tabellenführer Haibach stehen die entscheidenden Partien für den Tabellenzweiten an.

Zuvor müssen die Kegler gegen die auswärtsstarken Nauheimer bestehen. Diese rangieren auf dem sechsten Platz der Tabelle. Das Hinspiel in Nauheim war eine knappe Angelegenheit, die die Spargelstädter jedoch mit 38 Holz für sich entscheiden konnten.

Mit einem Auge werden die Lampertheimer auch nach Hainhausen schauen, wo Tabellenführer Haibach antritt und sich die Tabellennachbarn gegenseitig die Punkte nehmen werden.

Erster Einsatz für Günderoth

Allerdings empfangen die Kegler der SG die Gäste ebenfalls mit breiter Brust. So gerieten die Lampertheimer in der letzten Begegnung in Kelsterbach nie in Gefahr, das Spiel zu verlieren. Bernd Günderoth kommt zu seinem ersten Bundesligaeinsatz in dieser Runde. Er spielt in der zweiten Mannschaft eine starke Heimrunde.

Der zusätzliche Reiz dieses Einsatzes ist, dass die Lampertheimer mit Vater und Sohn Günderoth antreten werden. Die Zuschauer dürfen sich auf eine spannende und hochklassige Begegnung freuen, bei der sie folgende Lampertheimer Mannschaft erleben werden: Kevin Günderoth, Bernd Günderoth, Holger Thiemig, Thomas Geyer, Niklas Schulz und Patrik Strech. zg