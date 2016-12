Stass: An Integration festhalten

Lampertheim. Zum zweiten Mal teilte Sportcoach Marius Schmidt Geschenke aus: Kürzlich konnten wieder Lampertheimer Sportvereine, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, eine finanzielle Unterstützung entgegennehmen. Und weil es kurz vor Weihnachten ist, nannte es Marius Schmidt eine vorgezogene Bescherung.

Schmidt war der Überbringer dieser Zuwendung. Das Geld - insgesamt 10 000 Euro - kommt vom Land Hessen und das Förderprogramm heißt "Sport und Flüchtlinge". Engagierte Vereine konnten im Vorfeld einen Antrag einreichen. "Die Arbeit der Vereine wird damit finanziell unterstützt", erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer. Dieses Ehrenamt mit integrativem Charakter nannte er eine tolle Sache, denn die Vereine hätten von sich aus bekundet: "Wir machen da mit, wir treiben mit den Flüchtlingen Sport." Der Stadtchef sagte den Vertretern der Vereine "ganz herzlichen Dank" und würdigte ihren Einsatz. Der festgelegte und nun ausgezahlte Betrag richte sich nach der Anzahl der Flüchtlinge, die in einem Verein Sport treiben, erläuterte Schmidt.

Freunde und Heimat

In einem waren sich die Verantwortlichen, Horst Schmitt, Kurt Stass und Marius Schmidt, einig: "Die Lampertheimer Vereine sind aktiv und engagieren sich in der Flüchtlingshilfe." In ihnen spiele Integration eine herausragende Rolle. In den Vereinen fänden die sportreibenden Flüchtlinge Freunde und eine Heimat. Deshalb seien der Sportcoach und die Koordinatoren der Flüchtlingshilfe den Vereinen zu großem Dank verpflichtet.

188,10 Euro erhielt die Tischtennisabteilung der Sportgemeinde Hüttenfeld. "Wir sind froh, dass wir die Flüchtlinge im Verein haben", erklärte Vorsitzender Bernd Ehret auch im Hinblick auf die sportlichen Erfolge. "Sport verbindet", unterstrich sein Stellvertreter Moritz Schneider. 200 Euro erhielten die Kampfschule "Pro Fighting" und 690,20 Euro die Tanzschule "House of Dance Style". Die Tanzschule wird Kurse für Flüchtlingsfrauen anbieten. Mit 300 Euro wurde der Fußballverein FC Waldesruh bedacht.

"Fußball kennt keine Sprachbarrieren", betonte die Vorsitzende Andrea Prokop. Der Verein habe gleich zugesagt, Flüchtlinge zu unterstützen. "Nun werden sie von den Vereinsmitgliedern auch umfassend betreut", ergänzte Ute Heiser vom Vergnügungsausschuss. Laut Schmidt bleibt ein Restbetrag von 3383,65 Euro. Davon werde ein Spiel- und Bewegungsplatz auf dem Areal Florianstraße für die Flüchtlinge und Anwohner geschaffen. Es sollen ein Outdoor-Tischkicker und eine Tischtennisplatte aufgestellt werden. Marius Schmidt kündigte ferner eine Aufstockung des Förderprogramms im neuen Jahr an: "Das Programm wird fortgesetzt, Vereine können Zuschüsse beantragen."

Im Hinblick auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt bekräftigte Stass: "Wir dürfen in unserer Arbeit, die Flüchtlinge zu integrieren, nicht nachlassen." Die Vereine holten die Flüchtlinge raus aus ihren Unterkünften und gliederten sie in die Gesellschaft ein. Außerdem ging sein Dank an Marius Schmidt, denn dieser halte den Kontakt zu den Vereinen.