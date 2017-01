Stellung der Kirchenvorstände geprägt

Lampertheim. "Was würde Jesus dazu sagen?" Diese Frage stellte sich Martin Niemöller, der erste Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, immer dann, wenn es galt, wichtige Entscheidungen zu treffen. Am Samstag wäre sein 125. Geburtstag gewesen. Niemöllers Leben und Wirken standen daher im Mittelpunkt des Sonntagsgottesdienstes in der Domkirche.

Außerdem wurden Werner Hahl und Hermann Schneibel für ihr langjähriges Engagement als Kirchenvorsteher geehrt. Niemöller machte im Laufe seines Lebens eine 180-Grad-Wendung. Im Ersten Weltkrieg war er noch überzeugter U-Boot-Kommandant gewesen, durch den viele Menschen ihr Leben verloren. Doch nach seinem Theologiestudium wurde er zum Gegner der Nationalsozialisten und überzeugter Pazifist. Acht Jahre lang war er aufgrund seines Widerstandes gegen das Regime in einem Konzentrationslager interniert, aus dem er erst 1945 befreit wurde. Pfarrerin Sabine Sauerwein schilderte in ihrer Predigt die Biografie Niemöllers, einem der bekanntesten Theologen des 20. Jahrhunderts: unbequem, umstritten und mit seiner streng moralischen Haltung auch provokant.

Im Dritten Reich mundtot

Durch Niemöller sei jedoch auch die heutige Stellung der Kirchenvorstände entscheidend geprägt worden, betonte Sabine Sauerwein. Dadurch zählten die Stimmen der Laien mehr als die der berufenen Amtsträger. Damit habe Niemöller verhindern wollen, dass wieder eine Situation wie im Dritten Reich entstehen kann, als die Kirchen von oben herunter gleichgeschaltet und mundtot gemacht wurden. Der Gottesdienst bildete daher auch einen guten Rahmen für die Ehrung eines langjährigen Kirchenvorstehers und den Wechsel auf dem Posten des zweiten Vorsitzes.

Werner Hahl fungiert seit August 1976 als Kirchenvorsteher, somit seit mehr als 40 Jahren. Sein besonderes Augenmerk galt dabei immer der ökumenischen Diakoniestation. Sabine Sauerwein ließ seine Verdienste für die Lukasgemeinde noch einmal Revue passieren und verlas die Urkunde, mit der ihm auch der Kirchenpräsident für sein Engagement dankte.

Musikalische Überraschung

Fast genauso lange ist auch Hermann Schneibel schon Mitglied im Kirchenvorstand, seit dem Frühjahr 2000 hatte er außerdem das Amt des zweiten Vorsitzenden inne, das er nun an Traudel Becker weitergibt. Diese sei in einem Elternhaus aufgewachsen, das der Lukasgemeinde immer sehr verbunden gewesen sei, erläuterte die Pfarrerin.

Seit 1991 gehört Traudel Becker dem Kirchenvorstand an. Sie habe in dieser Zeit durch ihre Arbeit in verschiedenen Ausschüssen viele Erfahrungen sammeln können, bescheinigte ihr Sabine Sauerwein. Sie werde die Position der zweiten Vorsitzenden gewiss wunderbar mit ihrer Persönlichkeit ausfüllen. Als Orgelnachspiel hatte sich Kantorin Heike Ittmann eine Überraschung für Werner Hahl überlegt. Sie spielte an der großen Blauen ein Werk, das Hahl besonders gerne hört, ebenso wie viele andere Kirchenbesucher. Nämlich die schwungvolle Toccata aus der 5. Orgelsinfonie von Charles-Marie Widor.