Störmer: Chance „sehr hoch“

Lampertheim. Der Lampertheimer Bahnhof war nicht zufällig Ausgangspunkt des jüngsten Stadtrundgangs (wir berichteten). Von dort aus gingen die Teilnehmer in Richtung Innenstadt. Zahlreiche Anregungen wurden dabei zu Protokoll gegeben, die im Zuge des Konzepts über den Stadtumbau diskutiert werden sollen. Am Bahnhof herrschte vor allem eine Meinung vor: das teilweise leer stehende Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen.

Bürgermeister Gottfried Störmer berichtete bei dieser Gelegenheit von ersten Kontakten mit dem Eigentümer, der das Bahnhofsgebäude vor rund zehn Jahren von der Bahn erworben hatte. Der Verwaltungschef kündigte zudem für die nahe Zukunft weitere Gespräche zwischen der Stadt und dem Eigentümer an. Gegenüber dem "Südhessen Morgen" äußerte sich Störmer anschließend zuversichtlich, dass eine Lösung in beiderseitigem Einvernehmen erzielt werden könne. Er bewertete die Chance hierfür gar als "sehr hoch".

Aus Störmers Sicht kommt dem Bahnhof im Zusammenhang mit dem geplanten Stadtumbau ein hoher Stellenwert zu. Er sei als städtischer "Kristallisationspunkt" zu sehen, an dem sich die Belange des Öffentlichen Personennahverkehrs konzentrierten. Zu berücksichtigen sei an dieser Stelle jedoch, dass die Stadt als Nichteigentümerin des Gebäudes wie auch des umliegenden Geländes nur geringe Einflussmöglichkeiten auf die lokale Entwicklung ausüben könne.

In früheren Gesprächen mit dem Privatier, der sich seinerzeit in den Besitz des Gebäudes gebracht hatte, sei zunächst Einvernehmen über Nutzungsoptionen für die leerstehende Bahnhofshalle erzielt worden, etwa durch gastronomische Angebote oder die Ansiedlung eines Grundversorgers. Doch in der Folge habe sich kein Betrieb interessiert gezeigt.

Mittlerweile hält der Bürgermeister den Bahnhof für die Aufnahme einer Mobilitätszentrale mit Dienstleistungen des Öffentlichen Personennahverkehrs für optimal geeignet. Anders als das Schiller-Café, das in der parlamentarischen Diskussion hierfür ins Spiel gebracht worden ist. Wie der Stadtrundgang am Samstag gezeigt hat, können sich die Bürger zudem alternative Nutzungsmöglichkeiten vorstellen, etwa die Einrichtung einer Markthalle.

Zunächst will Störmer in den Gesprächen mit dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes ausloten, inwieweit die Bereitschaft für eine Nutzung durch eine Mobilitätszentrale besteht. Die Frage werde sein: "Was wollen wir uns das kosten lassen?" Erst im Nachgang zu diesen Gesprächen werde über eine Wiederbelebung des Schiller-Cafés zu reden sein, das dereinst wieder gastronomisch genutzt werden soll. So jedenfalls der Wille des obersten Vertreters der Stadt, in deren Besitz sich die Immobilie befindet.

Unterdessen geht es beim Stadtumbau laut Störmer auch um den Busbahnhof, der sich unter den gegebenen Voraussetzungen nicht in der gewünschten Weise entwickeln könne. Dies betreffe die Verkehrs- und die Parksituation ebenso wie beispielsweise der Ausbau von Anschlussstellen für Elektrobusse. Zwar verkehrten die Busse mittlerweile im 20-Minuten-Takt, doch weder die infrastrukturellen Gegebenheiten noch die aktuelle S-Bahn-Ausbaustufe seien derzeit miteinander kompatibel.

Vor diesem Hintergrund gleicht der Stadtumbau einer Spielwiese mit Elementen, deren Funktionen noch nicht miteinander harmonieren. Störmer vergleicht diese Situation mit der eines Schachspiels: Um es zu beherrschen, ist nicht nur Klugheit erforderlich. Sondern vor allem auch Geduld. Dass das Stadtumbau-Konzept schon Ende September zur Entscheidungsreife gebracht werden soll, setzt die Bereitschaft zur Geduld freilich unter einen nicht unerheblichen Druck.