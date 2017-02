Störmer will Schiller-Café halten

Wenn das der Dichterfürst wüsste: Das Lampertheimer Schiller-Café steht seit Monaten leer. © Nix

Lampertheim. Alle Dienstleistungen für Mobilität an einem Ort? Noch dazu an zentraler Stelle? Der Gedanke, wie ihn die SPD/FDP-Koalition verfolgt, klingt praktikabel. Sie hat eine solche Zwischenlösung für das leerstehende Schiller-Café in der Stadtverordnetenversammlung am Freitag gegen die Stimmen von CDU und FDP favorisiert. Doch ob der Gastronomiebetrieb tatsächlich in eine Mobilitätszentrale des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) umgewandelt werden wird, ist nicht sicher.

Denn die Frage nach der Zukunft des Schiller-Cafés hängt von Aspekten ab, die noch ungeklärt sind. Strittig scheint etwa die Eigentumsfrage. Aus Sicht von Bürgermeister Gottfried Störmer sollte das Gebäude im Besitz der Stadt bleiben. Nur auf diese Weise könne die Stadt Einfluss auf die Geschicke an diesem öffentlich repräsentativen Ort ausüben - anstatt hinnehmen zu müssen, dass beim Spargelfest auf dem Schillerplatz Wäsche an der Leine flattert, wie sich Störmer im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" ein mögliches Szenario ausmalt.

Regionaler Verbund als Ziel

SPD und FDP könnten sich vorstellen, dass der VRN im Schiller-Café vorübergehend eine Mobilitätszentrale einrichtet. An solchen Stellen kann man Fahrscheine erwerben und sich über Verkehrs- und touristische Angebote informieren. Ein Monitor zeigt die Abfahrtszeiten der Busse an. Weitere Informationen über Ruftaxis, Carsharing und Fahrradvermietung sind hier zu erhalten. Da der VRN mit seinen Zentralen einen regionalen Mobilitätsverbund anstrebt, würde er einen Standort in Lampertheim gewiss begrüßen, vermutet Störmer. Bei einer solchen Einrichtung könnte Lampertheim mit einem VRN-Zuschuss von 50 000 Euro rechnen.

Doch nun steht die Verwaltung nach der Verabschiedung des sozialliberalen Antrags gleich vor mehreren Aufgaben. Es gilt nicht nur, die Haltung des VRN zur Einrichtung einer Mobilitätszentrale auf dem Schillerplatz zu erfragen. Zuvor muss, entsprechend dem SPD/FDP-Antrag, eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt werden, um Aufschlüsse über die Höhe des Sanierungsaufwands sowie nötige Umbaumaßnahmen zu gewinnen. Dass das Schiller-Café nicht aus dem Zusammenhang mit der Innenstadtentwicklung gerissen und deshalb im Rahmen des Stadtumbaukonzepts betrachtet werden sollte, versteht sich für Störmer von selbst.

Skepsis von CDU und Grünen

Skepsis wurde im Stadtparlament von CDU und Grünen vor allem darüber geäußert, dass das Schiller-Café bis zu einer definitiven Nutzungsentscheidung lediglich vorübergehend als Mobilitätszentrale genutzt werden solle. Diese Skepsis teilt der Bürgermeister auch im Hinblick darauf, dass eine solche Servicestelle abends und an Wochenend- und Feiertagen geschlossen sei.

Bestandteil des SPD/FDP-Antrags ist auch der Vorschlag, die Geschäftsstelle der städtischen Gesellschaft Verkehr und Tourismus Lampertheim (VTL) vom Obergeschoss des Alten Rathauses ins Schiller-Café zu verlegen. Die VTL ist lediglich mit dem Geschäftsführer, Bernd Isenhardt, besetzt. Sollten sich die Bürozeiten an den üblichen Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt orientieren, sei dies nicht ohne Personalerweiterung zu machen, gibt Störmer zu bedenken und verweist auf den Koalitionsvertrag, der gerade dies vermeiden wolle.

Der Verwaltungschef skizziert vor diesem Hintergrund folgende Vorgehensweise: eine Kosten-Nutzen-Analyse fürs Schiller-Café erstellen, mit dem VRN Gespräche führen, und eine Alternative prüfen, nämlich den Dialog mit dem Eigentümer des Bahnhofsgebäudes suchen. Bisherige Versuche, ins leerstehende Erdgeschoss ein Café, eine Bäckerei- oder Fairtrade-Filiale einzurichten, seien bislang nicht zum Tragen gekommen. Es könne aber durchaus auch im Interesse des Eigentümers liegen, eine Dienstleistungszentrale rund um das Thema Mobilität an einem Ort einzurichten, der sich dank seiner Lage wie kein anderer dafür eigne.