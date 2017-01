Strategie für die Innenstadt

Lampertheim. Seit Wochen hat das Schillercafé geschlossen. Nach nur neun Monaten haben die Pächter, die den in städtischem Besitz stehenden Gastronomiebetrieb geführt haben, wieder aufgegeben. Die SPD/FDP-Koalition bereitet unterdessen einen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung vor, der sich mit der künftigen Nutzung des Schillercafés befasst.

Offenbar habe sich der Betrieb des Schillercafés nicht gerechnet, vermutet FDP-Fraktionsmitglied Stefanie Teufel in einer Pressemitteilung. Für die Stadt sei die Unterhaltung des Gebäudes durch die geringen Pachteinnahmen "stark defizitär", ergänzt Fraktionsgeschäftsführer Gernot Diehlmann. Zudem stünden in naher Zukunft womöglich umfassende Sanierungsarbeiten an. Der Liberale hält es vor diesem Hintergrund zumindest für fraglich, ein solches Café weiter zu unterhalten. Stattdessen sollten alternative Nutzungsmöglichkeiten erwogen werden.

Nach Auffassung von Stefanie Teufel muss die Frage nach der Zukunft des Schillercafés auf der Grundlage des Konzepts für die Innenstadt insgesamt betrachtet werden. Im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen" erklärte sie, die Entscheidung über den Gastronomiebetrieb sei nicht unabhängig von der städtebaulichen Entwicklung etwa auch des Areals zwischen Emilienstraße und Domgasse zu sehen.

Nutzung hinterfragen

Deshalb richtet sich das Augenmerk der FDP-Koalitionäre nicht nur aufs Schillercafé. So fordern die Liberalen mit Rückendeckung der Sozialdemokraten eine fundierte Überprüfung und Bewertung des gesamten Immobilienbestands, der sich in städtischem Besitz befindet. Dessen weitere Nutzung sei mit Blick auf den wirtschaftlichen Aufwand im Einzelfall zu hinterfragen.

Erster Stadtrat Jens Klingler, in dessen Dezernatsbereich das kommunale Immobilienmanagement fällt, bestätigt auf Anfrage, eine solche Expertise werde in diesem Jahr vorgelegt. Zeitliche Verzögerungen seien hinzunehmen, "weil wir erst das Tagesgeschäft abarbeiten müssen". Bislang befinde sich der Fachbereich ausschließlich im Reaktionsmodus, vor allem in den Monaten des Zustroms von Flüchtlingen.

Bei der Bewertung einzelner Gebäude fielen unterschiedliche Faktoren ins Gewicht, etwa die Frage der Nutzung, aber auch die des Sanierungsaufwands oder des energetischen Status. Was das Schillercafé betrifft, so handele es sich dabei um die letzte von der Stadt verpachtete Liegenschaft.

Der Magistrat habe sich zunächst gegen eine neuerliche Ausschreibung der Pacht entschieden, um die Frage der künftigen Nutzung und Eigentumsverhältnisse zu diskutieren. Außerdem sollten auch die Vertreter des innerstädtischen Einzelhandels ihre Ansichten einfließen lassen. "Das sollte man sich schon genau überlegen", spricht sich der Erste Stadtrat für eine gemächliche Gangart aus, die alle relevanten Fragestellungen berücksichtigt.

57 Gebäude bewertet

Laut dem Leiter des Fachbereichs Immobilienmanagement, Christian Hering, liegt inzwischen eine Bestandsaufnahme über die städtischen Liegenschaften vor. Diese umfasse 57 von rund 100 kommunalen Gebäuden mit Ausnahme von Immobilien, die als Wohnraum genutzt würden. In der Bestandsaufnahme würden unterschiedliche Instandhaltungsszenarien definiert. Dabei weite sich der Kostenrahmen je nach Nutzung und Sanierungsaufwand von insgesamt 1,6 auf bis zu 16 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sind laut Hering Grundlage für eine Instandhaltungsstrategie, die dann aber politisch zu verantworten sei.