„Tach, Herr Bach“ am 4. März

Lampertheim. Ein Fest für alle Sinne versprechen die Organisatoren des Konzertes der Musikschullehrer "Tach, Herr Bach 2017" am Samstag, 4. März, in der Notkirche. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Musikschule.

Das Lehrerkollegium der Musikschule Lampertheim fühlt sich in vielen verschiedenen Stilrichtungen zu Hause. Deshalb wollen die Lehrer einen abwechslungsreichen Konzertabend bieten. Präsentiert wird das Musikereignis von den Lampertheimer Serviceclubs, Lions- und Rotary-Club. Auch für eine Bewirtung ist gesorgt. Weinfachmann Dekan Karl Hans Geil bietet edle Rebensäfte an.

Das Konzert werde von hochqualifizierten Musiklehrern gestaltet, aber das saloppe Wort "Tach" soll ausdrücken, dass der Abend auch humorvoll verläuft, erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer bei einem Pressegespräch. Er hat wieder die Schirmherrschaft übernommen. Das Thema begeistere ihn.

Manfred Scholz, Fachdienstleiter Kultur, organisiert die Veranstaltung seitens der Stadt. Er dankte allen Helfern, den Lehrern, die an diesem Abend unentgeltlich auftreten, sowie den Service-Clubs.

An Konzept festgehalten

Dr. Nikolaus Selzer sprach im Auftrag des Linos-Clubs und des Trägervereins der Musikschule, deren Vorsitzender er ist. An dem Konzept der vorangegangenen Konzerte werde festgehalten, sagte er, schließlich habe sich das Ereignis in Lampertheim etabliert. Selzer versprach einen bunten Abend, den Musikschulleiter Joachim Sum moderieren wird.

Insgesamt treten 16 Lehrer auf. Gespielt werden Barock, Klassik, Jazz, Latin, Tango, Rock und Eigenkompositionen. Dabei werden Werke von Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Johann Strauß, Astor Piazzolla und Jethro Tull (Progressive-Rock-Band) zu hören sein. Letzterer verlange natürlich auch einen E-Gitarrenspezialist. Und den kann der Musikschulleiter mit seinem Lehrer Daniele Aprile bieten.

"Wir Service-Clubs sind seit drei Jahren dabei und freuen uns über das große Engagement der Musikschullehrer", bekräftigte Rotary-Präsident Hans-Jürgen Brems und fügte hinzu: Dass der Erlös der Veranstaltung den Schülern zugutekommen soll, sei ebenfalls erfreulich.

Damit sich das kulinarische Verwöhnprogramm voll entfalten könne, werden die Besucher eine Stunde vor Konzertbeginn in die Notkirche eingelassen. Außerdem könne zwischen den Musikblöcken geschlemmt werden und am Schluss des Konzertes, erklärte die Past-Präsidentin des Rotary-Clubs Marianne Michels-Junglas.

Das Konzert sei eine "Win-Win-Situation", betonte Lions-Sekretär Carlo Wittler. Der Erlös werde den Kindern und Jugendlichen nachhaltig helfen. Das breitgefächerte Programm von Barock bis zur Neuzeit sei eine große Herausforderung. Dafür sei aber nahezu für alle Geschmäcker etwas dabei und der eine oder andere Besucher könne an eine andere Musikrichtung herangeführt werden. Denn trotz des Gaumenschmauses, so Wittler, stehe das Musikerlebnis immer noch im Vordergrund.