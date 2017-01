Tafeln auf der Suche nach neuen Mitarbeitern

Lampertheim/Bürstadt. Von der Sparkassenstiftung "Gut für die Region" kamen bereits zwei großzügige Spenden. Jetzt folgte Nummer drei: Die Lampertheimer und Bürstädter Tafeln wurden mit einer Ausschüttung in Höhe von 16 000 Euro bedacht. Den symbolischen Scheck überreichte Dr. Marcus Walden, Vorstandsvorsitzendender der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, an Irene Finger, Leiterin des Diakonischen Werks Bergstraße als Träger der beiden Ausgabestellen der Tafeln.

Die Erträge ihres Kapitals wolle die Stiftung an die Menschen in ihrem Geschäftsgebiet zurückfließen lassen, erklärte Walden. Die Stiftungsmitglieder seien sich sicher, dass es in den nächsten Jahren weitere Ausschüttungen geben werde. Allerdings müsse das Vermögen erst einmal erwirtschaftet werden. Außerdem unterstütze die Sparkasse mit Förder- und Sponsorengeldern Kindertagesstätten, Schulen, Vereine sowie kulturelle und gemeinnützige Einrichtungen.

Zur Scheckübergabe waren Mitglieder des Verwaltungsrates und des Stiftungskuratoriums gekommen. Weiterhin die Bürgermeister des Rieds, die Tafelkoordinatorin Ried, Gabriele Lübbe, und Vertreter der Tafeln als Spendenempfänger. "Nach der Gründung unserer Sparkassenstiftung anlässlich unseres 175. Jubiläums 2013 mit einem Stiftungsvermögen in Höhe von 1,75 Millionen Euro sind nun die dritten Spendenübergaben möglich", erklärte der Vorstandsvorsitzende.

Ehrenamtliches Engagement

Die erzielten Überschüsse machten es möglich, dass sich die Sparkasse und ihre Stiftung für die Bevölkerung in der Region einsetzen können. "Mit den 16 000 Euro unterstützen wir zwei sehr wichtige wohltätige Einrichtungen und das ehrenamtliche Engagement von Bürgern für Menschen in Not", betonte Walden. Besonders die Versorgung von Kindern einkommensschwacher Familien und von asylsuchenden Menschen sei eine Aufgabe, die sich die Gesellschaft in sozialer Verantwortung verstärkt stellen müsse.

Mit der Spende sprach der Vorstandsvorsitzende ein dickes Kompliment und seine Anerkennung für das große persönliche Engagement der Tafelmitarbeiter aus. Gottfried Störmer, Lampertheimer Bürgermeister und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse sowie des Stiftungskuratoriums, würdigte ebenso den Einsatz der ehrenamtlichen Helfer. "Es ist gut, dass es sie gibt, es ist schade, dass wir sie brauchen", resümierte Störmer über die Tafeln.

"Große Freude"

"Es ist für uns eine Überraschung und zugleich eine große Freude, diesen hohen Betrag zu erhalten", hob Irene Finger hervor. Auch freue sie sich darüber, die Bürgermeister des Rieds am Tisch zu haben. Die Leiterin des Diakonischen Werks sprach den Tafelmitarbeitern ihre Anerkennung aus, denn die Freiwilligen spendeten ihre Freizeit. Das Stiftungsgeld werde gebraucht. Beispielsweise kämen die Fahrzeuge der Tafel in die Jahre und der Pausenraum in Lampertheim müsse modernisiert werden.

Finger betonte mit Blick auf die Helfer: "Wir suchen dringend Nachwuchs." Ein Anruf oder ein Vorbeischauen von Interessierten, um Absprachen zu treffen, genüge. "Auch Schüler und Studenten sind als Helfer willkommen", bekräftigte die Lampertheimer Teamleiterin Logistik, Isabelle Moeller-Dutoit. Bärbel Schader, die Bürgermeisterin Bürstadts, konnte darüber berichten, wie leidenschaftliche Tafel-Helfer um den Erhalt des Betriebes in Bürstadt kämpften - mit Erfolg. Schader sprach den Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ihren Dank aus. In den Tafelbetrieben pflegten sie Beziehungen, die aus mehr bestünden als der Ausgabe von Lebensmitteln. Diese Spendenübergabe und der Treff in den Räumen der Sparkasse sei eine Wertschätzung und eine Stärkung für die Teams.

Maria Glaser, Teamleiterin der Bürstädter Freitagsgruppe, freute sich über die Spende, denn nun könne die Tafel weiterarbeiten. Als Verstärkung suche das Team Ehrenamtliche. "Wir haben ein gutes Verhältnis zu den Verantwortlichen der Supermärkte und Glück, dass wir genügend Waren bekommen", erklärte der Büstädter Teamleiter Logistik, Werner Straus.