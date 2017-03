Lampertheim. Ein bisher unbekannter Mann hat laut Polizeibericht am Freitagabend eine Tankstelle in Lampertheim überfallen. Um 21.50 Uhr soll der Unbekannte den Verkaufsraum der Tankstelle in der Bürstädter Straße betreten und die 29-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht haben. Er habe sich mehrere hundert Euro in Münzen und Scheinen aushändigen lassen und das Geld in einer roten Plastiktüte verstaut, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Anschließend sei der Täter zu Fuß in Richtung Königsberger Straße geflüchtet. Laut Polizei blieb die Angestellte unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Räuber war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit einem schwarzen Kapuzenshirt, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen mit weißer Sohle bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06252 / 706-0. pol