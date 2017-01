TC Hüttenfeld bald Teil der SGH?

Hüttenfeld. Beim Tennisclub Hüttenfeld stehen womöglich große Veränderungen an. Aufgrund großer zu erwartender Investitionen, die das 30 Jahre alte Gelände und Vereinsheim in naher Zukunft benötigen und die vom Verein, der immer noch einen alten Kredit zu bedienen hat, kaum geleistet werden können, denkt man über eine Fusion mit der SG Hüttenfeld nach. Doch das wird kein einfacher Schritt.

Zweiter Vorsitzender Dirk Fischer, der bislang immer noch auch die Funktion des Ersten Vorsitzenden begleitet, konnte 25 Mitglieder zu dieser wegweisenden Generalversammlung begrüßen. In seinem Jahresbericht konnte Fischer über eine erfolgreiche Teilnahme bei der Hüttenfelder Kerwe berichten, die - obwohl vom Aufwand etwas geringer - einen größeren Gewinn als in den Vorjahren abwarf. Der Dämmerschoppen findet in den Wintermonaten an jedem zweiten Freitag im Monat statt und wird in Eigenregie durchgeführt. Die Bewirtung des Vereinsheimes für die kommende Freiluftsaison ist noch offen. Im abgelaufenen Jahr wurden neue Terrassentische angeschafft und ein Fenster in der Damenumkleide musste ausgetauscht werden.

Fischer bedankte sich bei allen Mitgliedern, Privatspendern und den Sponsoren für ihr Engagement. Damit verbunden richtete sich sein Dank auch an Jürgen Karger, der für die Gestaltung des Vereinsmagazines verantwortlich ist, welches ebenfalls einen festen Bestandteil der Vereinseinnahmen darstellt.

Ausgeglichene Bilanz für 2016

Rechnerin Brigitte Stropahl konnte eine ausgeglichene Bilanz mit einem leichten Gewinn verzeichnen. Auch der Haushalt für 2017 soll ausgeglichen sein, muss der Verein doch einen Kredit bedienen, der einst für die Innenausgestaltung des Vereinsheimes notwendig war. Sportwartin Susanne Rünger berichtete, dass der Verein in der vergangenen Medenrunde mit drei Mannschaften (Damen 40, Herren 40 und 50) am Start war, die auch für die kommende Runde gemeldet werden. Jugendwartin Daniela Straßner freute sich über sieben Neuzugänge im Nachwuchsbereich und hat derzeit elf Mädchen und neun Jungs unter ihren Fittichen. Allerdings muss sie ihr Amt abgeben, sagte aber ihre Unterstützung für den neuen Jugendwart zu.

Die Ergänzungswahlen verliefen reibungslos. Dirk Fischer wurde zum Ersten Vorsitzenden gewählt und ist somit Nachfolger des 2016 verstorbenen und sehr beliebten Horst Rhein. Sein Stellvertreter wird künftig Gregor Schmitt sein. Zum neuen Jugendwart wurde Peter Liepolt gewählt. Die neuen Amtsinhaber sind für ein Jahr gewählt, da im nächsten Jahr Neuwahlen anstehen.

Wie anfangs erwähnt, denkt die Vereinsführung aus den genannten Gründen an eine Fusionierung mit der Sportgemeinde Hüttenfeld. Deren Verantwortliche zeigen sich nicht abgeneigt. Die SGH könne aber keine Verbindlichkeiten des TCH mit übernehmen. Vonseiten des TCH wird eine Errichtung von drei Tennisplätzen auf dem SGH-Gelände angestrebt sowie eine Ablösung der Restschulden durch die Stadt Lampertheim, die durch den Marktwert des TCH-Geländes abgedeckt wären.

Eine Alternative könne nur die Erhebung einer Sondergebühr für die Vereinsmitglieder des TC Hüttenfeld sein. Die Vereinsführung wird mit der SGH und der Stadt Lampertheim dahingehend Sondierungsgespräche führen und die Mitglieder in einer Sondersitzung informieren. Erst dann werden Entscheidungen gefällt. ron