Team Rot mit bestem Ergebnis

Hüttenfeld. Im Gorxheimer Tal wurde am vergangenen Freitag auf der Schießanlage des SV "Hubertus" Trösel der dritte Wettkampf der diesjährigen Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen ausgetragen. 46 Teilnehmer kamen, um neben dem Training einen gemütlichen Abend zu verbringen.

Das beste Mannschaftsergebnis erzielte in diesem Wettkampf das Team Rot mit 1859 Ringen. Bester Mannschaftsschütze wurde Markus Stumpf mit 386 Ringen. Karina Ackermann kam als zweitbeste Schützin mit 375 in die Mannschaft, gefolgt von Reiner Bär mit 373 Ringen. Karina Weber erzielte 370 für ihr Team und Alexander Richter komplettierte das Mannschaftsergebnis mit 358 Ringen. Außerhalb der Mannschaftswertung traf Britta Andes 355 mit der Luftpistole, Lars Roth und Dieter Spannagel trafen jeweils 337 Ringe und Hans Schneider 250.

Platz zwei mit 1856 Ringen errang Team Gelb. Richard Hertel wurde mit 381 Ringen Mannschaftsbester, gefolgt von Ernst Fath mit 379 und Andreas Bär mit 370 Ringen. Heike Manns und Armin Becker brachten jeweils 363 in die Wertung ein. Mit guten 362 schafften es Lisa Marie Zayc und Heike Marquardt-Becker nicht mehr in die Mannschaftswertung. Ungewertet blieben auch die 283 Ringe von Erich Stern. Auf den dritten Platz abgefallen ist das Team Blau mit 1838 Ringen, zu denen die 386 Ringe vom aufgelegt schießenden Günter Ihrig einen wesentlichen Anteil beitrugen. Klaus Eidenmüller, als Einzelschütze vom SV Beerfurth erstmals dabei, traf 379 Ringe. Luftpistolenschütze Hansi Wenner zeigte mit 363 erneut eine starke Leistung. Horst Müller mit 356 und Sascha Hahl mit 354 Ringen schafften es ebenfalls in die Mannschaftswertung. Außerhalb der Zählung blieben Joachim Kitik, der mit der Luftpistole 332 Ringe erzielte, sowie Helmut Rauscher, der in seinem ersten Wettkampf mit eigener Waffe einen großen Leistungssprung auf 319 schaffte. Heinz Jung traf 311 und Sascha Hummel 282 Ringe. Team Schwarz fiel auf Platz vier zurück und hatte am Ende 1831 Ringe auf dem Konto. Hierzu trugen Sandra Walter mit starken 380, Irene Wegener mit ebenfalls guten 377 und Cornelius Schürer mit 362 Ringen wesentlich bei. Johanna Sach mit 352 Ringen und Joshua Kühlsberg mit 346 komplettierten das Team. Die 346 Ringe, die Helmut Günther mit dem Luftgewehr getroffen hatte, wurden nicht mehr gewertet. Ebenso ging es mit den 336 von Sebastian Oehmann und den 318 Ringen von Stefan Sieber.

Für das Team Grün wurden nur 1784 Ringe addiert. Bester Schütze war hier Hans-Dieter Beck mit 372, die deutliches Potenzial nach oben lassen. Paul Kühn trug 356 zum Gesamtergebnis bei, Monika Eichelsbach 355 Ringe, ebenso Helmut Günther, der mit der Luftpistole das gleiche Resultat erzielen konnte. Auch Seniorenschütze Walter Müller schaffte es in diesem Team mit 346 Ringen, einen der Wertungsplätze zu haben. Für Felicitas Fischer mit 342 reichte es dann nicht mehr, ebenso erging es Joachim Kitik mit dem Luftgewehr, mit dem er 317 traf und den Luftpistolenschützen Heinz Wenner sen. mit 299, Arno Schäfer mit 296 und Andrea Rauscher mit 260 Ringen. ron