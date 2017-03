„Timepunch“plant mit der Zeit

Das "Timepunch"-Team in der Bauhofstraße 34.

Lampertheim. Am Anfang stand für den Software-Entwickler Gerhard Stephan das Bedürfnis, seine eigene Zeit sinnvoll zu managen. Das war 2003. Aus dem kleinen Programm in den Anfängen ist mittlerweile eine umfangreiche Software geworden, welche nicht nur die Zeiterfassung von Mitarbeitern ermöglicht, sondern genauso gut zur Kalkulation von Projekten oder zur Personalplanung genutzt werden kann. Dazu gehört auch der Vertrieb der Zeiterfassungsgeräte. "Timepunch" heißt die Firma in der Bauhofstraße.

Mittelständische Betriebe, aber auch Gaststätten oder Arztpraxen sind die Kunden, welche auch nach Installierung der Software individuell von dem vierköpfigen Team betreut werden. "Wir haben lange nach geeigneten Büroräumen gesucht", sagte Geschäftsführer Gerhard Stephan am Freitag bei einer kleinen Eröffnungsfeier. "Wir haben hier die idealen Bedingungen gefunden." An der Weiterentwicklung von Software wird schon gearbeitet, ergänzt er seine Ausführungen. Lohnbuchhaltung zu integrieren ist das nächste Ziel. Darüber hinaus wird man in Zusammenarbeit mit der Elisabeth-Selbert-Schule einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen. sto