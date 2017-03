Tipps zu Rente und Vorsorge

Lampertheim. Am Mittwoch wurde in dieser Woche der internationale Weltfrauentag gefeiert. Aus diesem Anlass haben die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten von Lampertheim und Bürstadt, Sonja Niederhöfer und Gerasimoula Grigoraki, ein gemeinsames Programm auf die Beine gestellt. Am Donnerstagabend fand im Lampertheimer Haus am Römer ein Vortrag zum Thema "Frauen leben länger - aber wovon?" statt, zu dem als Referentin Susann Macholdt von der Deutschen Rentenversicherung Hessen eingeladen worden war.

Während früher die Senkung der Lebensmittelpreise ein Thema für Frauen gewesen sei, stünden heute Gleichberechtigung und Rente im Vordergrund. Während Männer eine durchschnittliche Rente von 1000 Euro erhielten, sei die Rente von Frauen im Durchschnitt 300 Euro niedriger. Mit diesen Informationen führte Grigoraki ins Thema ein. Knapp 15 interessierte Frauen aus Lampertheim und Umgebung waren gekommen, um Antworten auf ihre Fragen rund um das Thema Rente zu bekommen.

Zu Beginn beschäftigten sie sich mit der Renteninformation, die Susann Macholdt ausführlich erklärte. Besonders die Frage "Was muss ich tun, um meinen Lebensstandard später halten zu können?" beschäftigte die Frauen sehr. Um das zu beantworten, erläuterte die Leiterin der Auskunfts- und Beratungsstelle in Heppenheim die Auswirkung verschiedener Faktoren auf die Rente. Vor allem die Auswirkung der Kindererziehungszeiten auf das Rentenkonto war ein großes Thema. Dass die Kindererziehungszeit (KEZ) inzwischen die Rente steigert, war nicht allen bewusst.

Beim Thema Minijob und Rente wurden die Frauen ebenfalls hellhörig. Macholdt bot einen kurzen Überblick über die Versicherungspflicht bei solchen Tätigkeiten und löste auch das Rätsel, wie sich der gesetzliche Beitragssatz zusammensetzt. Die Minijob-Zentrale gebe die besten Auskünfte war der Tipp der Referentin bei speziellen Fragen (Telefon 0355/2902-70799).

Pflegezeiten geltend machen

Das nächste große Thema war die Regelaltersrente. Mit Hilfe einer Tabelle erklärte Macholdt, wann die Rente angetreten werden kann und wie sich die Höhe berechnet. Eine große Rolle spielte auch das Thema Pflege von Angehörigen. Macholdt erklärte, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Pflegezeiten von der Rentenversicherung anerkannt werden. "Denken sie frühzeitig daran, den Antrag zu stellen. Später ist es, schwer die Pflegezeiten nachzuweisen", betonte die Referentin.