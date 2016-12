Toller Erfolg dank Spendern

Die Schulkinder freuen sich über die Hilfe aus Viernheim. © Yaa soma

Viernheim. Der Verein Yaa Soma freut sich über die Unterstützung durch die Viernheimer: Zwei neue Schulklassen können mittlerweile mit Schulbänken ausgestattet werden. Die Elternvertreter organisieren die Abholung in die Dorfschulen und bezahlen. Die offiziellen Tischübergaben werden dann mit einem Yaa Soma-Vertreter, Schülern, Eltern, Lehrern und Dorfbewohnern stattfinden. Fotos werden sofort an Yaa Soma weitergeleitet.

Immer noch warten viele Schulkinder auf eine Schulbank, an der sie sitzen und ordentlich schreiben können, so der Verein. Viele Kinder müssen auf Lehmbänkchen dem langen Unterricht folgen. "Hier möchte der Verein Abhilfe schaffen, denn Yaa Soma will immer da ansetzen, wo der Bedarf am größten ist", teilen die Verantwortlichen mit. Eine Bank kostet 50 Euro. Der Freundeskreis freut sich über finanzielle Hilfen, eine Spendenquittung wird bei Angabe der Adresse zugestellt. Yaa Soma, Spendenzweck: Schulbank, Voba Darmstadt mit der IBAN DE58 5089 0000 0059 9632 01. red