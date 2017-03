Toller Fußball bei Kaiserwetter

Hüttenfeld. Bei Sonnenschein empfing die C-Jugend der SG Hüttenfeld das Team vom FV Hofheim. Von Beginn an machte das Hüttenfelder Team klar, wer gewinnen will.

In der fünften Spielminute konnte Ole Wolf seinen Gegenspieler auf der linken Seite überlaufen und mit seiner Flanke Philip Herrmann auflegen, der im zweiten Versuch das 1:0 erzielte. Die Hüttenfelder Jungs spielten weiter konzentriert auf. Arda Aldirmazoglu konnte sechs Minuten später auf Vorlage von Philip Herrmann das 2:0 erzielen. Das 3:0 köpfte Ole Wolf im Anschluss an eine Ecke in der 17. Spielminute, Delchat Kenaou stellte mit seinem Abstauber-Tor den 4:0-Pausenstand her.

Nach dem Wechsel erreichten die Hüttenfelder nicht mehr das hohe Niveau ihres schnellen Kombinationsspiels wie in der ersten Halbzeit. Einige Spieler schalteten einen Gang zurück, so dass Hofheim das Spiel ausgeglichener gestalten konnte und zu einigen Tormöglichkeiten kam. Mit etwas Glück und der notwendigen Konzentration konnte Hüttenfeld den Gegentreffer vermeiden. Kurz vor Schluss erzielte Iljas Nur nach deiner Ecke das 5:0.

Der Sieg war hochverdient und spiegelt die sehr gute Arbeit des jungen Trainerteams um Lukas Edam wider. Es spielten: Tor: David Sauer; Abwehr: Philip Ehret, Dane Ehret, Felix Kreibich, Tim Herget; Mittelfeld: Andre Steffan, Nurhat Yidiz, Saleh Ahmed, Philip Hermann, Arda Aldirmazoglu, Iljas Nur; Sturm: Ole Wolf, Delchat Kenaou. ron