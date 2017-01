Topbegegnung der Kegler

Lampertheim. Am Samstag, 14. Januar, kommt es ab 13 Uhr in der Biedensandhalle zur Topbegegnung des 14. Spieltages in der 2. Bundesliga Mitte der Kegler. Nach dem Sieg gegen Darmstadt vor mehr als 100 Zuschauern gibt mit dem KC 25 Viernheim eine der etablierten Bundesligamannschaften ihre Visitenkarte in der Spargelstadt ab.

Die Mannschaft um Topspieler Ralf Kraus hat gegen die SG Lampertheim aus der Vorrunde noch eine Rechnung offen. Damals siegten die Lampertheimer mit 5820 Punkten klar auf den Bahnen der Gäste und starteten ihren Siegeszug, der sie auf den Relegationsrang 2 in der Liga befördert hat.

Den Lampertheimern wird eine Topleistung abverlangt, um die Bahnen in der Biedensandhalle als Sieger zu verlassen. Kevin Münch wird für Steffen Back die Position frei machen und in der Topbegegnung der 2. Mannschaft gegen Hockenheim zum Einsatz kommen. Die SG wird am Samstag mit folgender Aufstellung antreten: Kevin Günderoth, Thomas Geyer, Holger Thiemig, Steffen Back, Patrik Strech und Niklas Schulz. zg