Trägerschaft noch offen

Lampertheim. Der erste Spaten wird sich voraussichtlich noch in diesem Jahr in die Erde des neuen Wohngebiets Gleisdreieck senken. Die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck an der Erschließung eines Grundstücks an der Ringstraße, auf dem eine Kindertagesstätte erreichtet werden soll. In der ersten parlamentarische Runde dieses Jahres wird dieser Punkt auf der Tagesordnung zu finden sein. So auch im Sozialausschuss, der am Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, tagt.

Aufgrund des relativen Zeitdrucks, der auf der Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen lastet, werden die Tagesstätte und die Bebauung des Gleisdreiecks in jeweils voneinander getrennten Verfahren realisiert. Im September hatte die Verwaltung dem Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss ein Konzept vorgelegt, das eine fünfgruppige Einrichtung sowie eine gemischte Betreuung mit Kindergarten- und Krippenplätzen vorsieht. Im Ausschuss hatte die CDU angeregt, die private Trägerschaft einer solchen Einrichtung zu prüfen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte anschließend einen Aufstellungsbeschluss für den Bau der Kindertagesstätte gefasst.

Waldkindergarten ab Mai

Unterdessen scheint sich die Bedarfslage in der Kinderbetreuung ein wenig zu entspannen, wie Sozialdezernent Jens Klingler auf Anfrage bestätigt. Durch die Einrichtung eines Waldkindergartens stünden ab Mai weitere 20 Betreuungsplätze zur Verfügung. Der Waldkindergarten nehme zunächst mit zwölf Kindern seinen Betrieb auf. Teilweise wechselten Kinder aus bestehenden Einrichtungen in die freie Natur.

Dagegen ist die Frage der Trägerschaft für die Kindertagesstätte an der Ringstraße laut Klingler noch nicht geklärt. Die Verwaltung prüfe diese Frage trotz ihrer eigenen Präferenz offen. Gleichwohl spricht Klingler von einem Mangel an Angeboten. Angesichts des - vom Landesrechnungshof gerügten - niedrigen Gebührenmodells bei den kommunalen Kindertagesstätten dränge sich eine private Trägerschaft auch gar nicht auf, macht der Erste Stadtrat deutlich. Der Vorteil einer kommunalen Trägerschaft liege nicht nur in der vergleichsweise günstigen Gebührenstaffelung, sondern auch in der flexibleren Einteilung von Personal. Allerdings beziffert Klingler die Kosten für den Bau auf etwa 1,5 Millionen Euro.

In den vergangenen Monaten habe die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL) weitere Grundstücke im Gleisdreieck erworben. Damit könne nun - vorbehaltlich der Gutachten, deren Ergebnisse noch ausstehen - ein Baufenster im Anschluss an den Kindergarten erschlossen werden. Einen Aufstellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt im Gleisdreieck strebt die Verwaltung noch in diesem Jahr an. urs