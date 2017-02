Lampertheim. Wenn am Lampertheimer Lessing-Gymnasium die Jugend debattiert, dann klingt das etwa so: "Ich stimme dir zu, dass im Internet Hate-Kommentare immer mehr zum Problem werden, aber Anonymität schützt auch die Meinungsfreiheit". Engagiert und überzeugt, aber immer fair und ausgewogen diskutieren die Schüler über die Frage, ob in sozialen Medien künftig Klarnamen zur Pflicht werden sollen. Zehn Tage hatten die Beteiligten Zeit, sich in das vorgegebene Thema einzuarbeiten. Welche Seite sie allerdings vertreten müssen, erfahren sie erst 15 Minuten vor Debattenbeginn.

"So müssen wir uns notgedrungen in beide Positionen hineinversetzen", formuliert die erfahrene Debattantin Kyra Karb, die einmal in der Jury sitzt. Sie fasst zusammen: "Das ist ein ziemlich gutes Training für mehr Toleranz gegenüber Andersdenkenden."