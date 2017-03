„Transparente Basisarbeit“

Hofheim. Im "Hof auf der Bein" hatten sich die Christdemokraten zur Mitgliederversammlung eingefunden, in deren Mittelpunkt neben den Wahlen der Jahresbericht des - wiedergewählten - ersten Vorsitzenden Bernhard Hossner stand, der dieses Amt seit Oktober 2012 bekleidet. Hossner hob die Vorbereitung der Liste zur Kommunalwahl 2016 hervor, die der Hofheimer CDU ein hervorragendes Ergebnis beschert hatte und den Weg zur Stellung des Ortsvorstehers ebnete.

Bei der täglichen Basisarbeit sprach Hossner von einem offenen Umgang mit den Bürgern. "Transparenz und Fairness sind äußerstes Gebot und werden gepflegt", so der erste Vorsitzende. Mit dem Sommerfest, der "Zwischen-den-Jahren-Feier", Martinsumzug und Spendenübergabe an die Freiwillige Feuerwehr führte Hossner jährliche wiederkehrende Veranstaltungen auf, die das Miteinander mit den Bürgern dokumentierten.

Noch viele Aufgaben

Etabliert habe sich der CDU-Spiegel, der regelmäßig in Hofheim verteilt wird, und in dem die schnörkellose Arbeit der Hofheimer CDU fixiert werde. Hossner sprach von zurückliegenden arbeitsreichen Jahren, verbunden mit der Vorfreude auf eine weitere solide und ehrliche Zusammenarbeit.

Ortsvorsteher Alexander Scholl ging auf wesentliche Hofheimer Themen ein, die gemeistert werden konnten, darunter die Busanbindung von Hofheim/West, die Feierlichkeiten zu 1025 Jahre Hofheim, die Begleitung des Umbaus und Sanierung des Bürgerhauses, der Ausbau der Infrastruktur der Kläranlage im Vorfeld des Beitritts zum Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) sowie das Bürgerforum zu den Bordsteinabsenkungen als Vorbild für Lampertheim. Doch der Blick des Ortsvorstehers ist auch in die Zukunft gerichtet, in die der Umzug der Verwaltungsaußenstelle ins Alte Rathaus, der Erhalt der Bücherei, die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes, die Entwicklung eines Konzeptes für Wanderwege und Laufstrecken um Hofheim herum sowie die Installation einer Ampel in der Bahnhofstraße fallen.

Die Vorstandswahlen bestätigten Bernhard Hossner. Zweite Vorsitzende sind Torsten Volkert und Marco Knecht, Schriftführer ist Alexander Scholl. Die Beisitzer: Heinz Becker, Bernhard Appelt, Peter C. Hinz, Werner Stöckel, Werner Feustel, Klaus Schmerse, Gabriele Schmerse, Hans Schmitz und Jürgen Blumhofer. fh