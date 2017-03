„Türkei geht grad gar nicht“

Lampertheim. Ägypten und Bulgarien sind die großen Gewinner unter den derzeitigen Reisezielen - das zeigt unsere Umfrage bei den Lampertheimer Reisebüros. "Komplett ausgeklammert wird von vielen Kunden derzeit die Türkei", sagt Doris Eckert vom gleichnamigen Reisebüro im E-Center Jochum. "Das geht grad gar nicht" - wegen der Angst vor Anschlägen. In Bulgarien sei das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut und die Menschen seien auf Touristen eingestellt. Zu Ostern sei Ägypten sehr stark nachgefragt gewesen neben dem Klassiker Kanarische Inseln. Bei Ägypten seien die Vorbehalte, die es noch vor zwei Jahren wegen der politischen Unruhen gegeben hat, in den Hintergrund getreten.

Wer flexibel ist, kann auch für die Osterferien noch ein Urlaubsquartier finden - flexibel im Blick auf die Ziele und die Abflughäfen. "Aber früh zu buchen hat sich bewährt", fasst Eckert ihre Erfahrungen zusammen, die auch von anderen Reisebüros bestätigt werden. Auf den letzten Drücker zu buchen, lohnt sich nicht mehr: "Es gibt nur noch ganz wenig Angebote", sagt Susanne Legleiter vom Reisecenter Beth. Lukrativer seien Frühbucherrabatte. Sich rechtzeitig zu entscheiden, bringe also mehr Ersparnis.

Kreuzfahrten in Osterferien

"Bei uns sind die spanischen Ziele die Gewinner", erklärt Legleiter. Sowohl Inseln als auch Festland stünden bei den Leuten hoch im Kurs. Auch Kreuzfahrten seien in den Osterferien gefragt. "Beliebt sind Mittelmeer-Kreuzfahrten, aber auch Transatlantik-Touren finden großen Anklang", so die Reiseverkehrsfrau. Generell gebe es noch Möglichkeiten für die Osterferien. "Man muss flexibel sein - eventuell ab Stuttgart statt Frankfurt fliegen."

Die wegfallenden Flüge in die Türkei starteten jetzt in Richtung Bulgarien und anderer Ziele, sagt Nicole Baur von der "Reiseinsel". Sie nennt ebenfalls die spanischen und die griechischen Inseln als große Gewinner. Wobei die Mallorquiner "überzogen" hätten, "die Preise haben extrem angezogen, weil die Reiseanbieter die Lage in der Türkei und anderen Regionen natürlich sehen". Krisen in Griechenland beträfen die Hauptstadt, nicht die Inseln.

"Einige Kunden bevorzugen die eigene Anreise", sagt Legleiter. Ziele seien dann meist Österreich oder Norditalien. Aber auch Urlaub in Deutschland sei sehr gefragt. "Gerade bei Familien mit Kindern spielt die Sicherheit doch eine sehr große Rolle", weiß die Expertin.

Ein Dauerbrenner sind laut Legleiter die Städtereisen innerhalb Deutschlands: An erster Stelle stehen die Metropolen Hamburg und Berlin, gerne in Verbindung mit einem Musicalbesuch. "Auch Stuttgart mit ,Mary Poppins' ist für viele interessant."

Dem Buchungsverhalten insgesamt sieht das Reisebüro zuversichtlich entgegen. "Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir bisher nicht weniger Buchungen", erklärt Susanne Legleiter. Die Leute seien allerdings preisbewusster. "Eine Familie mit Kindern entscheidet sich dann doch eher für die Ferienwohnung im Schwarzwald als für die Flugreise." Auch Nicole Baur von der "Reiseinsel" freut sich über gute Buchungszahlen, "besser als im vergangenen Jahr zur selben Zeit".

Sie hat noch zwei Geheimtipps: auf der Langstrecke die Kapverdischen Inseln, auf der Mittelstrecke Porto Santo. In sieben Stunden sei man auf den Kapverden, das sei vergleichbar zu den Kanaren. Und in drei Stunden auf Porto Santo, was sich mit dem langen Strand für Bade- und Golfurlauber eigne.

Bei der Buchung übers Internet beobachtet die Reiseverkehrsfrau einen Rückwärtstrend. "Wir merken, dass die Kunden zurückkommen, erfreulicherweise auch jüngere. Sie suchen das persönliche Gespräch." Eine entscheidende Rolle spielt dabei laut Legleiter auch die Zahlungsweise: "Nicht jeder möchte seine Kreditkartendaten im Netz angeben."