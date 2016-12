TV-Herren verlieren auch gegen SG Hüttenfeld

Hofheim. Als Vorletzter der dritten Kreisklasse begeben sich die Tischtennisherren des Turnvereins in die Winterpause. Die magere Ausbeute von 2:16 Punkten steht für den Tabellenneunten zu Buche, resultierend aus dem einzigen Saisonsieg gegen Schlusslicht SG Hüttenfeld 5. TTC Bensheim 4 und SV Kirschhausen 7 haben sich im Verlauf der Vorrunde vom Spielbetrieb abgemeldet. Die Hofheimer unterlagen in ihrem letzten Spiel des Jahres der SG Hüttenfeld 3 mit 2:7. Bereits die beiden Doppel durch Ohl/Berkes (0:3) und Niederhöfer/Kasper (1:3) gingen in der Anfangsphase verloren. Nach Rudi Niederhöfers 3:1-Erfolg und dem 3:1 von Jürgen Ohl keimte kurz Hoffnung auf, die allerdings schnell wieder verpuffte. Walter Kasper und Horst Berkes (beide 0:3) gaben ihre Partien ab, so dass die Hofheimer den Rückstand nicht verkürzen konnten. In der zweiten Einzelrunde hagelte es dann noch drei Niederlagen für Rudi Niederhöfer (1:3), Walter Kasper (0:3) und Jürgen Ohl (0:3). Fortgesetzt wird die Saison am Montag, 16. Januar, um 20 Uhr in der Hofheimer Sporthalle gegen den TTC Lampertheim 7. fh