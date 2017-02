TV-Narren haben Hofheim fest im Griff

Mitmachtänze kommen beim Kräppelkaffee bestens an. © fh

Hofheim. Der Fastnachtssamstag befand sich fest in den Händen des Hofheimer Turnvereins. Nachmittags wurde der Nachwuchs zum Kräppelkaffee ins Bürgerhaus eingeladen, am Abend stieg im TVH-Vereinsheim die Sportlerfastnacht. Bei den kleinen Narren stieß das Mitmachangebot mit reichlich Spielen wie etwa das Mohrenkopfessen, der Reifentransport oder Luftballontreten für Groß und Klein auf viel Gegenliebe.

Dazu gab es noch einige Tanzdarbietungen und die Kostümprämierung. Katja Darmstädter, Sandra Ruppert, Fabienne Kraus, Carolin Landgraf und Emily Strack hatten sich viel Mühe gegeben, ein attraktives Programm auf die Beine zu stellen und moderierten das Ganze im Wechsel. Viktoria Scholl sicherte sich den ersten Platz bei der Kostümprämierung vor Felia Wagner und dem kleinen Jean-Luca. Mit dabei auch die kompletten TVH-Tanzformationen, darunter Step Motion, die Rope Skipper, Tanzmäuse und beide Formationen von Starlight.

Die 12. Sportlerfastnacht im TV-Vereinsheim nahm von Beginn an mächtig Fahrt auf. Die Organisatoren lockten zu früher Stunde mit Vergünstigungen beim Getränkeverkauf. DJ Mike sorgte bei den TVH-Sportlern für Stimmung und zündete auch die eine oder andere Polonaise, so dass bis tief in die Nacht gefeiert wurde.

Das breit aufgestellte Organisationsteam der Sportlerfastnacht zeigte sich zufrieden. "Es war weitaus mehr los als im vorigen Jahr", freute sich Verena Salomon über den tollen Zuspruch. Fast alle kamen verkleidet, obwohl ausdrücklich kein Schunkel- und Kostümzwang angesagt war. fh