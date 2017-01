TVL empfängt Profi-Nachwuchs

Das U12-Hallenturnier ist erneut hochkarätig besetzt. © klotz/A

Lampertheim. Am 7. Januar starteten die Jugendfußballturniere beim TV Lampertheim mit dem TVL D-Junioren Hallen-Cup. Seit nun 29 Jahren finden bereits Jugendhallenturniere beim TV Lampertheim statt.

An drei Wochenenden finden nun insgesamt sieben Jugendturniere mit 78 Mannschaften von 38 Vereinen statt. Die Teilnehmer kommen dabei inzwischen nicht nur aus der Region. Auch darüber hinaus hat sich über die Jahre herumgesprochen, dass die TVL-Jugendturniere ein tolles Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer sind.

In diesem Jahr gibt es gleich eine Vielzahl von Vereinen, die zum ersten Mal nach Lampertheim kommen: SG RW Frankfurt, SKG Bad Homburg, SG Viktoria Mauer, FV Graben, JFV Eitratal/Kegelspiel, SV Viktoria Herxheim, SG Freinsheim/Weisenheim und JSG Gadernheim/Kaiserturm. Beim B- und C-JugendTurnier spielen in der Regel Mannschaften, die in den oberen Spielklassen zu Hause sind. So nehmen dort Teams teil, die in der regulären Saison in der Regionalliga, Oberliga oder Verbandsliga antreten.

U12-Masters international besetzt

Highlight der Turniere ist das TVL U12 Hallen-Masters am 22. Januar, bei dem neben diversen deutschen Profivereinen (TSG 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt 98, Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern, SpVgg Greuther Fürth, Kickers Offenbach, SV Waldhof Mannheim und 1. FC Saarbrücken) in diesem Jahr mit dem FC Basel zum ersten Mal auch ein internationaler Teilnehmer seine Visitenkarte in der Lampertheimer Jahnhalle abgeben wird.

Außerdem ist es den Verantwortlichen gelungen, die Riege der prominenten Turnierpaten für das U12-Masters weiter fortzuführen. Als Voraussetzung dafür gilt, dass die Person aus der Region stammt und im Profifußball beschäftigt sein muss. Nach Hans-Jürgen Boysen, Hakan Calhanoglu, André Schürrle und Timo Hildebrand führt Sebastian Rode diese Reihenfolge 2017 fort.

Beim U12-Masters packt die gesamte Abteilung mit an. Neben den Jugendtrainern und Betreuern helfen auch SOMA und Spieler sowie der Sportausschuss der Senioren, um das Turnier durchführen zu können. Mit Basel und Fürth übernachten zwei Mannschaften bei Gasteltern, die von der D-Jugend-Mannschaft des TVL gestellt werden.

Im kommenden Jahr finden die Jugendturniere dann zum 30. Mal statt - sicherlich Grund genug für die Verantwortlichen, sich manche Besonderheit einfallen zu lassen.

Griesheim gewinnt bei D-Junioren

Das Turnier der D-Junioren, das am Samstag, 7. Januar, ausgetragen wurde, konnte die Mannschaft des SC Viktoria Griesheim für sich entscheiden. Damit tritt sie beim TVL U12 Hallen-Masters an und kann sich mit den Teams von Basel, Offenbach, Hoffenheim, Saarbrücken und Fürth messen.

Im Endspiel der D-Junioren standen sich Viktoria Griesheim und SG Rosenhöhe Offenbach gegenüber. Die beiden Teams des Ausrichters schlugen sich tapfer, mussten aber beide in der Vorrunde die Taschen packen. Dennoch werden die TVL-D-Jugendlichen auch am 22. Januar beim U12-Masters als Mannschaft des Ausrichters antreten. Ihre Gegner werden Kaiserslautern, Karlsruhe, Frankfurt, Darmstadt und Mannheim heißen.

Von den Teilnehmern wurde an diesem Tag Esad Ahmet Vetandis von SG Rosenhöhe Offenbach zum "Besten Spieler" und Max Hohnhäuser von der TVgg Lorsch zum "Besten Torhüter" gewählt.

Vor dem Hallen-Cup-Finaltag der Herren fand ein Bambini-Spielfest statt, an dem sechs Mannschaften an den Start gingen. Gespielt wurde dabei im Fair-Play-Modus, was bedeutet, dass kein Schiedsrichter die Partie leitet, sondern die Spieler selbst über Foul oder Aus entscheiden und auch kein Sieger gekürt wird. Damit wurden alle Spieler zu Siegern erklärt und erhielten neben einer Medaille auch Süßigkeiten überreicht. zg