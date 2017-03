Über 450 Helfer machen Frühjahrsputz

Lampertheim. Gutes für die eigene Stadt zu tun, ist nicht immer selbstverständlich. Doch am Samstag waren viele Lampertheimer für ihren Wohnort voll im Einsatz bei der Putzaktion "Saubere Gemarkung".

Bereits um 8.30 Uhr trafen sich die ersten Helfer von Vereinen und Gruppierungen vor dem Haus am Römer, um sich mit Spießen, Müllsäcken und Warnwesten für die Müllsammelaktion einzudecken. Dann schwärmten sie aus.

"Besonders intensiv gesammelt wird am Altrhein und in den Gebieten am Waldrand ", erklärte Christian Huther vom Fachdienst Sicherheit und Ordnung. Den Frühjahrsputz am Forst hatten sich vor allem die Landwirte aus der Kernstadt und Rosengarten vorgenommen. Zudem nahmen etliche Vereine in Lampertheim an der Aktion teil. Zusammen mit den Helfern der Stadt und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren etwa 325 Freiwillige zum großen Reinemachen unterwegs.

Kampfansage an den Müll

In den Ortsteilen Hofheim, Hüttenfeld und Rosengarten wurde ab 9 Uhr ebenfalls kräftig gesammelt. Unter der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr und unter Aufsicht von Jürgen Henkel räumten in Hofheim 23 Personen aus fünf Vereinen auf. 20 Rosengartener aus zwei Vereinen zogen ebenfalls los. Und 91 Hüttenfelder aus sechs Vereinen sagten in ihrem Stadtteil dem Müll den Kampf an. Die Organisation übernahm dort Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg. Insgesamt waren also 459 Helfer in ihren Warnwesten unterwegs.

Regelmäßig mit von der Partie ist der Lampertheimer Amateur Radio Club (LARC), der dieses Mal mit einer siebenköpfigen Gruppe das Gebiet rund um das Vereinsheim in der Bauhofstraße von Unrat befreite. Papier, leere Flaschen und Plastikmüll füllten die Müllsäcke im Nu. "Wir sehen das alles auf unserem Weg zum Club und machen bei der Aktion mit, damit es hier wieder schöner aussieht", erklärte der Viernheimer Stojan Ratkovic vom LARC, der für die Aktion extra nach Lampertheim gekommen war.

Gute Stimmung

Ganz in der Nähe war der Schützenverein Hubertus damit beschäftigt, den Dreck sicher in Tüten zu verpacken. Die Stimmung war dank des frühlingshaften Wetters auch bei ihm besonders gut.

Um eine schönere Umgebung rund um das Vereinsgelände kümmerte sich ebenfalls der Schäferhundeverein OG Lampertheim-Nord. "Es ist einfach schön, wenn man eine saubere Abteilung hat", erzählte Sonja Niederhöfer.

Unterdessen war zudem der Turnverein Lampertheim (TVL) voller Tatendrang. Ab 10 Uhr sorgten Helfer aus den verschiedensten TV-Abteilungen dafür, dass das Gebiet rund um den Sportpark Ost in neuem Glanz erstrahlt. Seit es die Aktion gibt, ist der Verein mit einer Mannschaft mit am Werk.

"Wir nehmen teil, weil es eine gute Sache ist", betonte Andreas Pfaff aus der Wanderabteilung. Der siebenjährige Theo Maisch aus der Leichtathletikabteilung war zum ersten Mal mit von der Partie und begeistert. "Es ist toll, dass man der Umwelt ein bisschen hilft", erzählte er strahlend.

Mit einer motivierten Truppe war auch die Jugendfeuerwehr Lampertheim unterwegs und kümmerte sich um das Gebiet entlang der Boveri-straße. Ausgestattet mit Müllsäcken und Handschuhen schlugen sie sich durch Sträucher und Büsche, um den Müll zu entfernen. "Ich bin für die Feuerwehr und für die Stadt dabei", betonte der elfjährige Ben Unterricht. "Ich will nämlich nicht in einer dreckigen Stadt leben."

Gegen Mittag endete die Aktion in allen Stadtteilen mit einem gemeinsamen Mittagessen. Mit Erbseneintopf und Rindswürsten konnten sich die Lampertheimer etwa beim DRK stärken.

Als kleinen Dank erhielten alle Helfer schließlich von der Stadt einen Gutschein für Eis-Oberfeld.