Überall erklingen Töne

Lampertheim. Die Musikschule Lampertheim konnte sich am Samstag über ein volles Haus freuen. Beim Tag der offenen Tür fanden zahlreiche Interessierte den Weg in die Wilhelmstraße, um sich einen Eindruck vom Angebot der Institution zu verschaffen.

Anzutreffen waren insbesondere Eltern, die ihrem Nachwuchs das Musizieren schmackhaft machen wollten. "Etwa 85 Prozent unserer insgesamt 890 Musikschüler sind Kinder und Jugendliche", klärte Schulleiter Joachim Sum auf. Bei den Erwachsenen handele es sich in erster Linie um Rentner, die ihre neu gewonnene Zeit sinnvoll nutzen möchten, manchmal aber auch um Personen, die ihre instrumentellen Fähigkeiten nach jahrelanger Pause wieder auffrischen wollen.

"Bitte nicht das Schlagzeug!"

Aus allen Zimmern drangen Klänge. Egal ob Querflöte, Klavier, Saxofon, Schlagzeug oder Gitarre - alles durfte und sollte ausprobiert werden. Im ersten Stock begleitete Fachbereichsleiterin Ju Hee Oh angehende Pianisten auf dem Klavier, eine Etage höher schlugen Karsten Opitz und Daniele Aprile in die Saiten von E-Bass, Gitarre und Ukulele.

Die beherrschende Frage des Tages: Welches Instrument kommt für mein Kind in Frage? Die 26 Lehrer der Musikschule präsentierten ein breites Spektrum. Und überall wurde intensiv getestet. "Bitte nicht das Schlagzeug!", zeigte sich eine Mutter wenig begeistert, als ihr Filius sich ausgerechnet mit dem lautstarken Rhythmusinstrument anzufreunden schien. Die Vorlieben der Eltern stimmten nicht immer mit denen ihrer Zöglinge überein.

Gegen Mittag fand ein Mitmachkonzert für Kinder statt. Mindestens zwei Jahre mussten die alt sein, dann stand der Teilnahme nichts im Weg. Nach einigen geräuschintensiven Minuten beruhigte sich das Geschehen wieder. Der Abschluss und Höhepunkt des Tages der offenen Tür fand schließlich im Haus am Römer statt. Dort zeigten Schüler, was sie bei ihren Lehrern gelernt haben. Humorvoll moderiert von Cathrin Ambach. Die etwa einstündige Kostprobe kam beim Publikum bestens an und sie bescherte gleichzeitig vielen der jungen Künstler wohl den ersten großen Applaus ihres Lebens. jkl