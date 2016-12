Überfall auf Tankstelle

Lampertheim. Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Montag um 20.41 Uhr eine Tankstelle in der Bürstädter Straße überfallen und dabei eine nicht näher bezifferte Geldsumme erbeutet. Im Rahmen der Fahndung sei ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte die Polizei gestern mit.

Bei dem Überfall sei einer der beiden Täter in der automatischen Schiebetür stehen geblieben und habe Wache geschoben. Der zweite habe die Angestellte mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe bedroht und Geld gefordert, das er dann in einer Plastiktüte verstaute. Anschließend sollen die Männer zu Fuß in die Königsberger Straße geflohen sein. Die Angestellte und zwei Besucher der Tankstelle mussten nach der Tat kurzzeitig mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Räuber: schlank, etwa 1,77 Meter groß, schwarze Jacke mit weißen Applikationen, dunkle Hose, auffallend rote Schuhe, Handschuhe und Sturmhaube, schwarzgraue Pistole (kein Revolver). Komplize: kräftig, etwa 1,78 Meter groß, dunkelgrüne Jacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, Handschuhe und Sturmhaube. Hinweise an die Polizei, Telefon 06206/9 44 00. pol