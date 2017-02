Überlegene Gegner

Lampertheim. Zwei klare Heimniederlagen setzte es in den zurückliegenden Heimpartien für die männliche Handball-C-Jugend des TV Lampertheim. Das Nachholspiel in der Bezirksoberliga gegen den Tabellenführer SV Erbach ging mit 19:41 an die Gäste. In der torreichen Anfangsviertelstunde setzten sich die Bergsträßer bereits auf 10:16 ab, um den Vorsprung bis zur Pause auf 11:23 auszubauen. In der zweiten Hälfte bauten die körperlich und konditionell überlegenen Erbacher ihre Führung kontinuierlich aus. Dem TVL fehlten die Mittel, um dagegen halten zu können.

Zum Einsatz kamen Till Miksch, Nick Kühr, Felix Herrweh, Jan Behling, Markus Schmidt, Aaron Lieffers, Nils Freyer, Nils Göbel, Hannes Fröhlich und Filippo Saglimbene. Auch gegen den körperlich überlegenen Gast aus Büttelborn setzte es mit 22:47 eine deutliche Schlappe. Zumindest in der Anfangsphase vermochten die Jungs der Trainer Gero Nieter und Tizian Karb bis zum 6:7 mitzuhalten. Beim Stand von 8:16 wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit vermochten die Lampertheimer den Altersgenossen kaum noch etwas entgegenzusetzen, zumal nur zwei Wechselmöglichkeiten bestanden. Aber den Willen zeigten die Gastgeber. fh