Überragende Spielrunde

Lampertheim. Die männliche Handball-B-Jugend des TV Lampertheim hat mit einem 44:33- (26:14)-Heimerfolg gegen den HC VfL Heppenheim eine perfekte Handballrunde zu Ende gebracht. Als Bezirksoberliga-Meister wurden die Spieler und Verantwortlichen von Richard Burk, Vertreter des Handballbezirks Darmstadt, für diese überragende Leistung in der abgelaufenen Spielrunde geehrt. Aus den Händen von Michael Biedermann und Sebastian Strubel vom Förderverein für Handball in Lampertheim (FHL) erhielten die Jungs T-Shirts als Anerkennung. Das Team um die Trainer Thorsten Jakob und Felix Nieter beherrschte die Konkurrenz der Bezirksoberliga in der Runde klar, verlor kein Spiel und belegt mit 28:0 Punkten und einer Tordifferenz von +117 Toren in der Abschlusstabelle den ersten Platz vor den Teams des TSV Pfungstadt (22:6/+78) und der HSG Langen (21:7/+63 Tore).

In der letzten Partie gegen Heppenheim zeigten die Turner, dass sie sich auch diesmal keine Blöße geben wollten. Die Gäste aus der Kreisstadt waren spielerisch und körperlich unterlegen, zeigten wieder enormen Kampfgeist und steckten nie auf. Nach ausgeglichenem Beginn zogen die Spargelstädter über 9:7 auf 19:10 davon. Beim Halbzeitstand von 26:14 war die Partie zugunsten der Gastgeber entschieden. Nach Wiederanpfiff spielte der TVL eine offensivere Deckung, was den Gästen sichtlich zu Gute kam. So verlief die zweite Hälfte ausgeglichen. fh