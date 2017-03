Lampertheim. Das JUZ bekommt einen Look: Der Jugendbeirat und die Jugendförderung laden alle Jugendlichen dazu ein, sich ab Freitag, 3. März, zu beteiligen. Während der Café-Öffnungszeiten - also zwischen 16 und 22 Uhr - kann der Pinsel schwingen. Schon seit längerem wünschen sich die Jugendgruppen, die sich regelmäßig im Jugendcafé der Zehntscheune treffen, eine farbliche Umgestaltung der Räumlichkeiten.

Der Jugendbeirat hat sich gemeinsam mit der Jugendförderung der Sache angenommen und bei den Jugendlichen die Farb- sowie die Gestaltungswünsche erfragt und mit ihnen gemeinsam die Renovierung geplant. Das JUZ soll einen modernen und klaren Look erhalten, in dem helle und freundliche Farben zum Verweilen im Café einladen. Der Jugendbeirat wird via Facebook und Instagram das Voranschreiten der Renovierung dokumentieren und dort regelmäßig den aktuellen Stand der Umgestaltung veröffentlichen. red