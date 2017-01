Umweltbewusste Spargelstädter

Lampertheim. Eine Umfrage in Lampertheimer Geschäften zeigt, dass vielen Kunden und Händlern bewusst ist, dass Plastiktüten der Umwelt schaden. Sie begrüßen das Ziel der Europäischen Union, den Verbrauch von Kunststofftüten deutlich zu reduzieren. Zahlreiche Spargelstädter handeln entsprechend.

Elli Schollmeier, Mitarbeiterin bei Horlé - Haus für Mode, Haushalt und Geschenke, macht vor, wie umweltbewusstes Einkaufen gehen kann. Und zwar mit Alltagshelfern, die die Kunststofftragetasche ersetzen sollen. Der Verbrauch von Plastiktüten müsse unbedingt eingeschränkt werden, denn es gebe andere Wege, den Einkauf zu transportieren, meint die Verkäuferin und stellt sogenannte Mini-Maxi-Shopper und Trolleys vor.

Erstere sind klein zusammenfaltbare Einkaufstaschen aus Kunstfaser, die zusammengelegt in einer Hülle verschwinden und in jeder Hand- oder Jackentasche Platz finden. "Sie sind sehr stabil und haben ein großes Fassungsvermögen", erklärt Miriam Horlé. Und über die Trolleys sagt die Besitzerin des Geschäftes: "Sie sind für Jung und Alt. Mit ihnen können auch größere Lasten bewegt werden." Die Geschäftsfrau fragt nach eigenen Angaben die Kunden beim Bezahlen, ob sie eine eigene Tasche dabei haben.

Helfen, Müll zu reduzieren

Brigitte Stoll bummelt durch die Innenstadt und erledigt ihren Einkauf - mit einer Stofftasche in der Hand. "Der Umwelt zuliebe", erklärt die Lampertheimerin. Noch dazu sei die Baumwolltasche ein Geschenk der Landfrauen, das aufgedruckte Motiv ist eine Malerei von ihr zu sehen. "Ich nehme grundsätzlich meine Stofftasche zum Einkaufen mit", bekräftigt Doris Ehrhardt. Mit dem Gebrauch der Mehrwegtasche wolle sie helfen, den Müll zu reduzieren. Dass Plastiktragetaschen seit vergangenem Jahr oft nur noch gegen Geld an der Kasse erhältlich sind, findet sie richtig, denn schließlich sei bekannt, dass die Einwegtüten viele Jahre bräuchten, bis sie verrotten - wenn überhaupt. Außerdem vermülle der Kunststoff das Meer und gefährde Tiere und Pflanzen.

"Ich habe beim Einkaufen meistens meine eigene Tasche dabei", sagt Christian Kögel, und auch Bernd Viehöver bestätigt: "Wir nehmen zum Einkaufen eine Stofftasche oder einen Einkaufskorb." Beide Männer begrüßen die umweltfreundlichen Maßnahmen. Im Schokoladenhaus Oberfeld fragt Mitarbeiterin Ilse Wiegand einen Kunden: "Möchten Sie eine Tüte für ihren Einkauf?" Jetzt reicht sie die bekannte Plastiktüte mit der Werbeaufschrift über die Ladentheke, so die Vermutung. Weit gefehlt! Ilse Wiegand fördert Papiertaschen zutage. "Wir sind auf Papier umgestiegen. Die Taschen haben wir in verschiedenen Größen", sagt sie.

In einem Modediscounter im Gewerbegebiet kostet die Kunststofftüte zehn Cent. Aber es werden auch Baumwolltaschen und PET-Mehrwegtaschen angeboten. Eine junge Mutter verzichtet an der Kasse auf eine Tüte und sagt mit Blick auf ihren Kinderwagen: "Ich habe hier genügend Stauraum." Eine andere Kundin lässt die gekaufte Ware in ihrer mitgebrachten Stofftasche verschwinden. "Nur wenige Kunden kaufen eine Plastiktüte", berichtet die Verkäuferin.

"Seit August 2016 haben wir keine Plastiktüten mehr", erklärt Elisabeth Sanchez, stellvertretende Leiterin der Rewe-Filiale Lampertheim, auf Anfrage des "Südhessen Morgen". Nun bietet die Supermarktkette umweltschonende Pappkartons, Papiertüten, Stoff- und Permanenttaschen aus Recyclingmaterial an. "Die Umweltkartons sind sehr stabil", erläutert Sanchez. Ute Henkelmann bietet in ihrem Reformhaus weitere Alternativen zur Plastiktüte an. Wie Tüten aus Maisstärke und Taschen aus Biobaumwolle eines deutschen Herstellers, der verspricht: "Vom Garn bis zur Naht hergestellt in Deutschland."