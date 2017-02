Unbekannter droht Mann

Lampertheim. Ein 55 Jahre alter Mann aus Mannheim ist nach Polizeiangaben am Montag, 13. Februar, zwischen 10 und 10.15 Uhr in der Martin-Kärcher-Straße in Höhe des Stadtparks durch einen Unbekannten verbal bedroht worden. Zur Untermauerung habe er auch entsprechende Gesten gemacht. Mit lauten Rufen habe der Bedrohte auf die Situation aufmerksam gemacht. Eine Fahrradfahrerin mit Handy habe angehalten, ebenso ein älterer Fußgänger. Die Polizei sucht diese und weitere Passanten als Augenzeugen.

Ebenfalls gesucht wird der kräftige Unbekannte, der etwa 1,73 Meter groß ist. Der Mann hat graues Haar und einen grauen Vollbart. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Latzhose, einem schwarzen Kapuzenpullover sowie mit einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Letztmals wurde der Gesuchte in der Ernst-Ludwig-Straße/Ecke Bürstädter Straße gesehen.

Wer den Mann kennt oder die bedrohliche Situation beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lampertheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06206/9 44 00. pol