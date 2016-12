Unterhaltsamer und andächtiger Weihnachtsabend

Lampertheim. Die Weihnachtsfeier der Chorgemeinschaft MGV Cäcilia/Sängerrose freute sich über zahlreich vertretene Mitglieder und Freunde. Die Tische im Vereinssaal im Gasthaus "Krone" waren festlich geschmückt, ein schön dekorierter Weihnachtsbaum war auf der Bühne platziert. Solchermaßen eingestimmt, konnte die Feier beginnen.

Antonia Stojan verlas die Weih- nachtsgeschichte von der Geburt Jesu nach dem Evangelisten Lukas. Mit der "Abendruhe" intonierte der Männerchor unter dem Dirigat von Frank Aiglstorfer seinen ersten Liedbeitrag und stellte damit die Stimmung des Saals auf die etwas ruhigere Zeit ein. Der Vorsitzende des MGV Cäcilia, Michael Keilmann, begrüßte die Mitglieder und hieß auch den Ehrenvorsitzenden der Sängerrose, Willi Leschinski, willkommen. Dem Dirigenten Frank Aiglstorfer dankte er für seine musikalische Arbeit und seinen Einsatz bei außerplanmäßigen Auftritten.

Positive Sicht aufs Leben

Der Vorsitzende der Sängerrose, Rainer Müller, richtete in seiner Ansprache die Aufmerksamkeit auf die zwischenmenschliche Beziehungen und den Umgang miteinander. Das Leben trotz aller Rückschläge positiv sehen und sich auch wieder erfreuen an den kleinen Dingen, lautete seine Empfehlung. Der Chorgemeinschaft wünschte Müller einen weiteren erfolgreichen Weg, auch zum Wohle des gesamten Chorwesens in Lampertheim.

Angelika Jenner erzählte Christian Andersens Märchen vom Tannenbaum, der nach einem glanzvollen Auftritt als Weihnachtsbaum letztendlich auf dem Speicher endete. Wilma Bock trug die Geschichte von den vier Kerzen vor. Der Frauenchor Swinging Roses vertrat die englischsprachige Literatur. "Christmas Angels", "Snow is falling" und das "Winter Wonderland" erklangen. Frank Aiglstorfer ließ sich am Klavier mit einer Komposition von Chopin oder dem Männerchor vernehmen.

Winfried Hofmann hatte als Solist seinen ersten Auftritt. Mit schöner Tenorstimme sang er "O Herr, welch ein Abend". Für den letzten Wortbeitrag war Klaus Jenner zuständig. Die Geschichte vom Großvater, der heutige mit früheren Weihnachtsbräuchen verglich, verlief unterhaltsam. Großen Spaß bereitete die Tombola. Das Öffnen der Lose, die anschließenden freudigen oder enttäuschten Mienen und letztendlich das Abholen der Gewinne gehören zum festen Ablauf jeder Weihnachtsfeier. Mit dem Lied "Stille Nacht" entließ der Verein seine Mitglieder in die Weihnachtszeit. sto