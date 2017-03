„Unternehmerschaft trägt Verantwortung“

Rosengarten. Die Mittelstandsvereinigung des Kreises Bergstraße verband den politischen Aschermittwoch mit einem deftigen Heringsessen. MIT-Kreisvorsitzender Werner Hartmann konnte in Rosengarten zahlreiche Mitglieder begrüßen. Referenten waren der ehemalige Bergsträßer Landrat Matthias Wilkes und Wirtschaftsingenieur Alexander Bode, ehemaliger Bezirksvorsitzender der Jungen Union und CDU-Bundesvorsitzender des Jungen Wirtschaftsrates.

Hartmann lenkte den Blick aufs Wahljahr 2017, das richtungsweisende Urnengänge in Europa bringen werde. In Bodes Ausführungen stand die Wirtschaft im Mittelpunkt. Deutschland habe die Digitalisierung verschlafen, die Unternehmen würden so ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit riskieren. Die Zahl der Existenzgründungen sei zu niedrig. Es werde nicht genügend Geld für Gründer zur Verfügung gestellt, die bürokratischen Hürden erwiesen sich oft als zu hoch.

Andererseits sei Deutschland in vielen Technologien führend und die Rekordbeschäftigung wirke sich positiv auf die Ausgangslage aus. An die Adresse der Anwesenden hatte er eine klare Ansage: "Die Politik stellt die Rahmenbedingungen, aber 50 Prozent der Verantwortung trägt die Unternehmerschaft und an der Schnittstelle arbeitet die MIT."

Beim Blick auf die bevorstehenden Wahlen äußerte Wilkes, dass ihm diese keine großen Sorgen machten. "Wie auch immer sie ausgehen werden, es wird am Ende kein Nationalist oder Faschist vorne stehen", so Wilkes. Die Europäer seien gut beraten enger zusammenzurücken: "Vielleicht brauchen wir Trump, um uns wachzurütteln". jkl