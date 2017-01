Unterrichten – aber ohne Nasenkuss

Alle Bilder anzeigen Museumsbesuche (l.o.), Ausflüge in die Natur (l.M.) und Vorführungen der Maori-Traditionen (l.u.) begeistern Neuseelandbesucherin Gisela Kaupe. Doch das Schönste für die Lehrerin ist das Zusammentreffen mit den Kindern. © Kaupe

Lampertheim. Unterrichten ist ihre Leidenschaft, die Welt entdecken ihre Passion: Seit acht Jahren sucht sich Gisela Kaupe immer wieder neue Ziele, um während ihres Urlaubsaufenthalts Mädchen und Jungen rund um den Globus etwas beizubringen. Von ihrer jüngsten Tour ist sie gerade zurück. Die Lampertheimerin hat sich im Spätjahr 2016 um etliche Maorikinder gekümmert. In Neuseeland, am anderen Ende der Welt.

Die ersten Maori kamen im 13. Jahrhundert - also rund 300 Jahre vor den europäischen Seefahrern - von Polynesien nach Neuseeland, das bis dahin unbewohnt war. Heute stellen sie rund 15 Prozent der Inselbevölkerung. "Und sie gehören oft zu den Ärmeren", berichtet Gisela Kaupe. Doch wissbegierig seien die Kleinen alle.

Den Grundschülern in Wellington, der Hauptstadt von Neuseeland, gab die Lampertheimerin im Rahmen eines Freiwilligenprojekts eine Einführung über das Leben in Deutschland und Europa. Die Schulanfänger waren vor allem davon angetan, dass alle Erstklässler hierzulande zusammen eingeschult werden. "In Neuseeland kommen die Kinder mit ihrem fünften Geburtstag in die Schule und treffen dort auf eine Gruppe von Gleichaltrigen", erzählt Gisela Kaupe. Das Gemeinschaftserlebnis "Erster Schultag" gebe es somit nicht. "Ein bisschen haben wir das nachgeholt", lacht die Pädagogin, "und zusammen Schultüten gebastelt". Die betreuende Kollegin in Wellington sei von der Aktion so begeistert gewesen, dass sie diese in den kommenden Schuljahren wiederholen möchte.

„Experiment“ "Experiment" ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen einen Austausch zu ermöglichen. Unter dem Motto "Miteinander Leben. Voneinander Lernen." vermittelt das deutsches Büro in Bonn seit 1952 interkulturelle Begegnungen. Es ist Ableger der weltweit ältesten Austauschorganisation "The Experiment in International Living". Für Erwachsene ab 30 Jahren bietet "Experiment" spezielle Programme. In diesem Rahmen können sie einen besonderen Urlaub verbringen, sich eine Auszeit vom Job nehmen oder sich neu orientieren. Der sogenannte Freiwilligendienst im Ausland verbindet Arbeit in einem gemeinnützigen Projekt mit einer interkulturellen Erfahrung abseits der touristischen Pfade. Die Freiwilligendienste, die "Experiment" anbietet, dauern zwischen vier Wochen und einem Jahr. off www.experiment-ev.de

Genau diese kleinen besonderen Erlebnisse auf ihren Reisen liebt Gisela Kaupe. Daher geht sie immer wieder mit dem Verein "Experiment" auf Tour. Der vermittelt Austauschprogramme für Menschen ganz egal, wie alt sie sind. Erwachsene ab 30 Jahren können sich in diesem Rahmen weltweit an Freiwilligenprojekten beteiligen und somit einen weitaus größeren Eindruck von einem Land bekommen als ein Tourist. Neuseeland begeistert durch malerische Fjorde, gigantische Wasserfälle oder hohe, aus dem Boden spritzende Geysire. Und natürlich hat Gisela Kaupe auch Hobbiton besucht, den Schauplatz der "Herr der Ringe"-Filmtrilogie.

"Dass Maori das kriegerische Augenrollen und Zungeheraustrecken meist nur noch für Teilnehmer von Reisegruppen zeigen, ist schnell jedem klar", sagt Kaupe. "Dass aber auch ihr traditioneller Nasenkuss zur Begrüßung inzwischen als völlig out gilt, bekommt man eher so nebenbei mit, wenn man mit Neuseeländern zusammen wohnt, arbeitet oder sich mit ihnen unterhält."

Dass der Inselstaat Einwanderungsland ist, fiel Gisela Kaupe während ihres Aufenthalts gar nicht weiter auf. Schließlich leben dort auch viele Schotten, Holländer und andere Mitteleuropäer. "Das war bei meinen Reisen zuvor ganz anders", lacht die Lampertheimerin. Vor allem in China, Nepal und Peru sah man die blonde Frau schnell. "Da haben sich viele bemüht, mir als Fremden die Heimat zu zeigen und mich mit den eigenen Traditionen vertraut zu machen", erinnert sich die Spargelstädterin. "In Neuseeland aber haben die Leute gar nicht so schnell bemerkt, dass ich Ausländerin bin." Das liegt vermutlich auch an dem fließenden Englisch, das die inzwischen pensionierte Lehrerin spricht, die bis 2014 an der Bensheimer Karl-Kübel-Schule arbeitete.

"Eines aber ist den Kindern in allen Ländern gleich", schmunzelt Gisela Kaupe. "Das neugierige Funkeln in den Augen, wenn man ihnen von dem für sie fremden Land erzählt, aus dem man selbst kommt."