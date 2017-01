Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr

Lampertheim. Die Selbsthilfegruppe Schlafapnoe feiert in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen. Zur Eröffnung des Jubiläumsjahres trifft sich die Gruppe am Donnerstag, 2. Februar, um 18.30 Uhr im St. Marien- Krankenhaus, Neue Schulstraße 12, Lampertheim. Die Hauptveranstaltung beginnt mit Informationen, Fragen und Antworten, anschließend folgt der Vortrag mit dem Thema: "Luftbefeuchtung in der Schlaftherapie".

Bei bis zu 40 Prozent der Patienten, die mit einem positiven Atemwegsdruck behandelt werden, treten nach Angaben der Veranstalter Symptome wie eine verstopfte Nase und Trockenheit der oberen Atemwege auf. Ein Referent wird Interessierte aufklären, wie sie das verhindern können.

Überprüfung der Atemmaske

Für Patienten mit Maskenproblemen wird an diesem Tag bereits um 17.30 Uhr eine individuelle, kostenfreie Masken-Beratungsstunde angeboten. Sie umfasst die Überprüfung der aktuell genutzten Atemmaske, den eventuellen Austausch von Verschleißteilen sowie bei Bedarf die Auswahl einer neuen passgerechten und hautverträglichen Atemmaske. Die komplette Beratung ist kostenfrei für Mitglieder und zukünftige Mitglieder der Gruppe. Sie müssen sich nur vorher telefonisch beim Leiter der Gruppe anmelden. Betroffene, die unter Schnarch- und Atemstörungen leiden und Interessierte, die vermuten, dass sie solche haben, sind eingeladen. Weitere Gäste sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die SHG Lampertheim trifft sich jeden ersten Donnerstag in den geraden Monaten um 18.30 Uhr im St. Marien-Krankenhaus Lampertheim. Weitere Informationen und Termine gibt es im Internet: www.schlafapnoe-kreis-bergstrasse.de. zg