Verein feiert Erfolge und wirbt um Unterstützung

Lampertheim. "Es ist eine fantastische und bewundernswerte Arbeit, die der Vorstand leistet. Und besonders die Erste Vorsitzende Helga Mrotzek macht ihren Job hervorragend", lobte Ehrenvorstandsmitglied Dr. Karl-Wilhelm Klingler den Einsatz der Führungsgruppe des Tennisclubs Rot-Weiss Lampertheim (TCL) in der jüngsten Mitgliederversammlung.

Nach den Vorstandswahlen haben sich in dessen Zusammensetzung einige Veränderungen ergeben. Einige Ämter mussten aufgrund des Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern neu besetzt werden. Unverändert blieb die Führungsspitze mit der Vorsitzenden Helga Mrotzek und deren Stellvertreter Wolfgang Geier. Für ihre engagierte Arbeit gab es von allen Seiten viele Komplimente und die Damenmannschaften überreichten Präsente. Auch wenn die Arbeit in den höchsten Tönen gelobt wurde, sei womöglich im Vereinsleben doch noch etwas zu optimieren: Mrotzek teilte Formulare aus, auf denen die Mitglieder Wünsche und Anregungen eintragen konnten.

Über das abgelaufene Geschäftsjahr konnte die Vorsitzende Positives berichten. 2016 sei ein sehr gutes Sportjahr gewesen - für die Erwachsenen ebenso wie für die Jugend. Dank Geschäftsführerin Elzbieta Liermann seien auch die Offenen Stadtmeisterschaften sehr erfolgreich gewesen. Dankbar zeigte sich Mrotzek für die Unterstützung einiger Firmen und für den Förderpreis der Stadt Lampertheim. Auch die Boulespieler hätten gute Ergebnisse vorweisen können.

Vorstandswahlen und Termine des TC Rot-Weiss Erste Vorsitzende: Helga Mrotzek, Zweiter Vorsitzender: Wolfgang Geier, Schatzmeister: Thorsten Gärtner, Schriftführerin: Petra Hill, Pressewart: Robert Lenhardt, Geschäftsstelle: Elzbieta Liermann, Kulturwart: Brigitte Lunkenbein, Sportwart: Petra Conconcelli und Claus Pontow, Jugendwart: Andreas Radatz und Nina Münzenberger, Trainer: Jörg Groß, Beisitzer: Peter Kirrstetter und Rainer Engelhardt. Der TCL zählt 400 Mitglieder, davon sind 107 Kinder. Veranstaltungen 2017: 8. April: "Deutschland spielt Tennis", 17. April: Saisoneröffnung, 22. April: Generationenturnier, 29. April: Bouleturnier, 12. bis 17. Juni: Jugendclubmeisterschaften, 1. Juli: Sommerfest, 1. bis 9. Juli: Offene Stadtmeisterschaften. roi

Mrotzek dankte allen Vorstandskollegen und Aktiven, die bei Veranstaltungen mit anpackten. "Demnächst wird die Bestuhlung der Terrasse erneuert", kündigte Mrotzek an. "Derzeit läuft der Frühjahrsputz und es ist toll, dass so viele Helfer mitmachen", betonte die Vorsitzende. Und weil sie um diese Unterstützung weiß, stehen auch in diesem Jahr wieder einige Termine an: "Deutschland spielt Tennis" macht am 8. April den Auftakt. Die Saison wird am 17. April mit der Ehrung langjähriger Mitglieder eröffnet.

Einheitliche Trikots

Die Leiter der einzelnen Sparten ließen das Jahr 2016 Revue passieren. Der scheidende Jugendwart Rainer Engelhardt konnte über sportliche Erfolge seiner Schützlinge berichten. Doch es werde schwer werden, die Ergebnisse vom letzten Jahr zu schaffen, räumte sein Nachfolger Andreas Radatz ein. Er machte Werbung für das Generationenturnier, das am 22. April ausgetragen werden soll: "Wir brauchen ganz viele Paten dafür und zahlreiche Kuchenspenden." Außerdem sind einheitliche Mannschaftstrikots für die Jugendlichen in Planung.

Sportwartin Petra Conconcelli konnte sehr gute Ergebnisse verkünden: "2016 war eine erfolgreiche Saison." Schwerpunkt seien die Stadtmeisterschaften gewesen. 140 Teilnehmer aus 37 Vereinen hätten auf den Plätzen um Punkte gekämpft. Ohne die vielen Helfer sei eine solche Veranstaltung allerdings nicht möglich, stimmte sie den Vorrednern zu.

Die Frauen des Kulturmanagements, Heike Kohler und Monika Pourikas, schieden aus dem Vorstand aus. Gelobt wurden die ins Leben gerufenen Vernissagen. Wolfgang Geier sprach dem neuen Platzwart Valentin Münzenberger und der Pächterin des Vereinslokals Anna Strehlau seine Anerkennung aus. Schatzmeister Thorsten Gärtner hatte die Kasse vorbildlich geführt, das bescheinigten die Kassenprüferinnen Karin Götz und Brigitte Lunkenbein.