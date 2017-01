Verein startet zuversichtlich ins neue Jahr

Lampertheim. Großen Zuspruch fand am Freitag der Neujahrsempfang der Arbeiterwohlfahrt in der Zehntscheune. Die Vorsitzende Walburga Jung blickte bei ihrem Willkommensgruß jedenfalls auf viele erwartungsvolle Gäste an voll besetzten Tischen. Auch aus Hamm waren wieder, wie so oft, Gäste gekommen und demonstrierten damit ihre langjährige Verbundenheit.

Los ging der Empfang aber erst einmal mit einer Stärkung. Das bewährte Helferteam hatte schon vorher die Tische gedeckt und reichte nun zum Kaffee eine Riesenbrezel mit Butter und Marmelade, sozusagen als Glücksbringer für das neue Jahr. Mittlerweile hatte auf der Bühne der Alleinunterhalter Hans-Joachim Wernecke aus Monsheim Platz genommen und animierte am Keyboard die Senioren zum Schunkeln und Mitmachen. "Rot, Rot, Rot sind die Rosen" erklang als erstes und gab damit die musikalische Richtung vor.

Am Rathaus lief unterdessen der Rathaussturm und nachdem sich der Bürgermeister mit der Politikspitze dort ergeben hatte, eilten die Stadtoberen anschließend quasi zur Erholung zum Empfang der AWO, wo sie freudig begrüßt wurden. Gottfried Störmer war genauso anwesend wie Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass, Erster Stadtrat Jens Klingler, SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt und weitere Mitglieder der SPD.

Erfolgreiche Kleiderstube

Walburga Jung freute sich, dass die AWO so erfolgreich sei und das Angebot an sozialen Engagement und Unterhaltung derart gut angenommen werde. Das sagte sie in ihrem offiziellen Neujahrsgruß. Als besonders erfolgreich bezeichnete sie die Kleiderstube, in der zeitweise zwölf Personen mitarbeiten, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. "Wir konnten vielen Flüchtlingen helfen, und Flüchtlinge helfen auch gelegentlich aus", stellte sie zufrieden fest. Die Helfer sollten immer sorgsam behandelt werden, appellierte sie an ihre Zuhörer und bat gleichzeitig um weitere Unterstützung mit den Worten: "Zögere nie, Gutes zu tun." Abschließend dankte sie allen Helfern, aber auch der Kommune, die die AWO immer wieder unterstütze.

Anerkennende Grußworte

Bürgermeister Gottfried Störmer stellte in seinem Grußwort fest, dass schon am regen Besuch der Veranstaltung zu sehen sei, welchen Stellenwert die AWO in Lampertheim habe. Er könne nur anerkennend sagen, dass er sich immer über Mitbürger freue, die sich für die Gemeinschaft engagieren.

Marius Schmidt, selbst Mitglied der AWO, freute sich in seinem Grußwort, mitfeiern zu dürfen. Offensichtlich hatte es am Anfang der Veranstaltung einen Mangel an Tischen gegeben. "Die SPD wird dafür sorgen, dass dieser Mangel bei zukünftigen Veranstaltungen abgestellt wird", versprach er daraufhin der AWO. Zum Schluss holte Walburga Jung ihr Helferteam auf die Bühne und stieß mit einem Glas Sekt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 an.