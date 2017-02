Verein steht auf gesunden Füßen

Vorsitzende Petra Below (Bildmitte), links neben ihr der 2. Vorsitzende Bernd Haas, rechts 1. Kassierer Hans Bicking sowie der gesamte Vorstand der Naturfreunde.

Lampertheim. Der Lampertheimer Ortsverein der Naturfreunde hatte seine Mitglieder zur Generalversammlung ins Vereinsheim Sandtorferweg eingeladen. Vorsitzende Petra Below freute sich über die zahlreichen Mitglieder, die gekommen waren. In ihrem Rechenschaftsbericht führte sie die vielen Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr auf: Sieben Wanderungen und eine Radtour waren die Höhepunkte, die Resonanz mit 102 Teilnehmern bezeichnete Below als gut.

Speyer, das Fürstenlager oder die Rotweinwanderung nach Freinsheim fanden dabei besonders großes Interesse. Die Jahresabschlusswanderung führte traditionsgemäß in den Lampertheimer Wald. Dazu kamen eigene Veranstaltungen wie Fischessen, Wintergrillen oder das Pappelfest. Ein großes Ereignis war der Ehrenabend im "Schwanen". Über 100 Mitglieder waren anwesend, welche sich an dem Tanzprogramm von Kindern erfreuten oder an der Tombola teilnahmen.

Vereinshaus im Mittelpunkt

Wahlen Vorstand: Petra Below, 1. Vorsitzende; Bernd Haas 2. Vorsitzender; Hans Bicking 1. Kassierer; Helmut Böhm 2. Kassierer; Reinhold Gamper Schriftführer. Beisitzer: Christine Reid, Manfred Schramm, Susanne Moser. Revision: Uwe Moser, Uta und Klaus Marzenell, Erika Jensen. Hausverwaltung: Hildegard Maischein, Karl-Heinz Wolper, Sandra Marks. Gymnastik: Doris Schiweck. Kindergruppe: Sven Moser. sto

Ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist der Betrieb und die Pflege des Vereinshauses. Es war an 37 Wochenenden geöffnet. Außerdem wurde es Interessenten vermietet. Auch der Seniorennachmittag ist ein erfolgreicher Bestandteil des Vereinsprogramms, ebenso die Beteiligung an den Ferienspielen: 51 Kinder wurden verköstigt und beschäftigten sich mit Bastelarbeiten.

Kassierer Hans Bicking stellte in seinem Bericht die finanzielle Situation dar. Der Verein stehe auf gesunden Füßen. Hauptkostenträger sei wie immer das Vereinshaus. Es schlägt mit rund 10 000 Euro jährlich zu Buche, berichtet Bicking. Zu dem insgesamt positiven Ergebnis tragen auch die Beiträge der 168 eingetragenen Mitglieder der Naturfreunde Lampertheim bei. Über die Aktivitäten der Gymnastikgruppe berichtete Doris Schiweck, die Kindergruppe von Sven Moser ist erfolgreich. Nachdem die Revisoren keine Beanstandungen bei der Kassenführung festgestellt hatten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Der Vorstand wurde bestätigt, nur Anneliese Hess scheidet nach langer Mitarbeit in der Hausverwaltung aus. Ihr wurde mit einem Blumenstrauß gedankt. Dafür sprang Sandra Marks in die Bresche, als neue Beisitzerin stellte sich auch Susanne Moser zur Verfügung.

Ein Zeltkauf wurde einstimmig beschlossen. Abschließend gab Below noch Termine für das laufende Jahr bekannt, darunter die Teilnahme an der Aktion "Saubere Gemarkung" am 11. März. sto