Vereine zielen mit Anregungen ins Schwarze

Hofheim. Im evangelischen Gemeindehaus tagte der Hofheimer Ortsbeirat, in der Ortsvorsteher Alexander Scholl auch einige Zuhörer begrüßen konnte, unter ihnen seine langjährige Vorgängerin Rita Rose. Scholl informierte die Anwesenden über den anstehenden Wettbewerb für den Namen und die Gestaltung des Logos der neuen Kinderkrippe. Einbezogen werden die beiden Kindertagesstätten und die Grundschule. Bis Sommer soll der Name dann feststehen.

Für den Bereich des Alten Rathauses soll ein Bücherschrank angeschafft und aufgestellt werden. Umgesetzt werden soll dies im Zusammenhang mit dem Auszug der Kindergartengruppe aus dem Alten Rathaus und dem Einzug der Verwaltungsstelle im zweiten Halbjahr. Dem Informationskreis Umbau/Sanierung Bürgerhaus zollte Scholl große Anerkennung. Neun von zehn Anregungen der Hofheimer Vereine wurden in die Planungen mit aufgenommen und umgesetzt, darunter auch eine optimierte Lüftungsanlage und Klimatisierung des Saals oder die Ausstattung der Kellerräume mit einer Kleinküche.

Ampel in Bahnhofstraße

Als absolut sinnvoll betrachtet der Ortsbeirat die Aufstellung einer Ampel am noch bestehenden Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Höhe der Tankstelle. Inwieweit die Kosten zur Straßenquerung vieler Schulkinder mit rund 20 000 Euro noch in diesem Jahr eingestellt werden, liege nun am Magistrat. Bürgermeister Gottfried Störmer informierte über die Zusage des Zweckverbandes Abfallwirtschaft (ZAKB), die Kosten für die Verbreiterung des Zufahrtsweges zur Sammelstelle in Hofheim zu tragen. Der Ortsbeirat verständigte sich auf einen grünen Farbton für die Lärmschutzwändean der Bahnlinie durch Hofheim.

Für die Fortsetzung der Karlsbader Straße war der Verwaltung noch keine abschließende Beurteilung der Verkehrsverhältnisse möglich. Die Kosten für die Gehweggestaltung bezifferte der Bürgermeister auf 35 000 Euro, für die Beleuchtung gar auf 54 000 Euro. Ein Handlauf soll in der Unterführung Lindenstraße/Falltorstraße angebracht werden. Realisiert werden soll auch die Einrichtung von Parkplätzen an der Westseite des Bahnhofs. Wegen der anvisierten Einbahnstraßenregelung in der Falltorstraße in die Abbiegung zur Heinrichstraße wurden seitens der Verwaltung zwischenzeitlich die Anwohner angeschrieben, die allerdings kaum Resonanz zeigten.

Der SPD-Antrag zur Schaffung eines Park & Ride-Platzes und überdachten Bushaltestellenhäuschens vor dem Gelände des Bahnhofs wird dadurch erweitert, dass die Fraktionen ein gemeinsames Konzept erstellen. Ein weiterer Bericht mit den vielen an die Verwaltungsspitze gerichteten Anfragen folgt in unserer morgigen Ausgabe. fh