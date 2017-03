Verjüngung gemeistert

Harald Heiser (l.) mit den alten und neuen Vorstandsmitgliedern. © FH

Hofheim. Einen leichten Umbruch im Vorstand verzeichnet die Sängervereinigung 07/20 bei ihrer Jahreshauptversammlung. Aus dem Vorstand Renate Knappe, Else Seyfried und Inge Rohrwick aus. Neu hinzu kommen Ute Keller, Hiltrud Seib und Sigmar Gotha, der die Vereinskasse führen wird.

Zu Beginn des Abends wurde des Verstorbenen Gertrud Winterkorn gedacht. In seinem Geschäftsbericht erinnerte der erste Vorsitzende Harald Heiser an die gelungene Tagesfahrt nach Limburg und den Besuch der Franzosen in Hofheim. Die Sängervereinigung gilt als Initiator der Städtepartnerschaft mit Dieulouard.

Die Zahl der öffentlichen Auftritte hielt sich 2016 in Grenzen. Renate Knappe gab eine Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen. Ihr bescheinigten Gaby Schmerse und Elke Staudinger die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung. Wegen der Umbauarbeiten des Bürgerhauses entfällt die große Maifeier am 1. Mai. Stattdessen plant der Chor eine interne Feier.

Ein Tagesausflug führt am 2. Juli nach Straßburg. Die Weizenbiersingstunde am 20. Juli läutet die Sommerpause ein. In 2018 ist ein Konzert oder Liederabend zum Jubiläum der Freundschaft mit dem Chor Les Amis du Chant geplant. fh