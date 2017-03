Viel Spaß am Tanzen

Lampertheim. Wer bisher dachte, Tanzen ist nur etwas für junge Leute, hat sich gewaltig geirrt. Die Seniorinnen des DRK Lampertheim bewegen sich nach den verschiedensten Rhythmen und haben ihren Spaß dabei. Und das ist an diesem Nachmittag auch gleich zu erleben: Die Frauen nehmen sich an den Händen und fangen an zu tanzen. Zuerst ist ein griechischer Volkstanz an der Reihe, zu dem Leiterin Edelgard Ofenloch Musik aus der Konserve erklingen lässt.

Die Stimmung ist ausgesprochen gut, denn die Seniorentanzgruppe feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Die flotten Lampertheimerinnen haben auch die Tanzgruppen aus Bürstadt und Heppenheim eingeladen. Eine weitere Freude für die Tanzbegeisterten ist, dass Carola Friemel vom Kreisverband gekommen ist. Friemel, beim DRK verantwortlich für die Sozialarbeit überbringt die Glückwünsche vom Kreisverband und kommt nicht mit leeren Händen ins Technische Zentrum. Sie überreicht Ofenloch einen bunten Frühlingsstrauß und der Gruppe eine finanzielle Unterstützung. 20 Jahre Seniorentanz sei eine stolze Leistung, erklärt Friemel in einer kurzen Ansprache. Tanz halte den Körper beweglich und den Geist fit. Und auch das gesellige Beisammensein tue gut.

Die Kaffeetafel ist frühlingshaft geschmückt. Doch bevor es ans Schlemmen geht, lässt die frühere Übungsleiterin Susanne Wetzel die ersten Jahre Revue passieren. Elke Höpfl von der Lampertheimer DRK-Ortsvereinigung habe damals die Gruppe tanzen gesehen und sei begeistert gewesen. Höpfl, in der Spargelstadt beim DRK verantwortlich für Wohlfahrt und Sozialarbeit, wünschte sich solch eine aktive Gruppe auch im Haus des DRK. Im Februar 1997 fand dann die erste Tanzstunde in der Florianstraße statt. "Viele Tänzerinnen der ersten Stunde sind heute noch dabei", erklärt Wetzel und fügt hinzu, dass vor 20 Jahren 25 Tänzerinnen und zwei Tänzer kamen. Doch schon bald hätten die Männer wieder aufgehört. "Die Seniorentanzgruppe hatte zahlreiche Auftritte, beispielsweise beim Spargelfest, in Altenwohnheimen und zum Hessentag", berichtet Wetzel. Zum geselligen Leben gehörten auch Feste und Ausflüge.

Wetzel dankt Höpfl für ihre nette Betreuung und Edelgard Ofenloch für die Übernahme der Tanzgruppe. "Wir haben viel Spaß", erwidert Ofenloch. Altersbedingt seien es weniger Tänzerinnen geworden. Aktuell gehören acht Frauen zwischen 75 und 89 Jahren dazu. Die Frauen würden sich aber über neue Tänzerinnen und auch Tänzer sehr freuen. Das stellen sie klar.