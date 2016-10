„Vieles in geregelteren Bahnen“

Bisher leben 30 von 114 Flüchtlingen in den Unterkünften in der Lampertheimer Florianstraße.

Lampertheim. Wenn Kristina Delceva, Flüchtlingsbeauftragte bei der Stadt Lampertheim (kleines Foto), vom aktuellen Stand der Flüchtlingssituation in Lampertheim berichtet, ist die Erkenntnis: Es ist in den vergangenen Monaten viel passiert und es hat sich einiges getan.

30 Frauen, Männer und Kinder sind in den vergangenen Wochen in die neu gebaute Unterkunft in der Florianstraße eingezogen. Menschen aus Somalia, Afghanistan, Tschetschenien und dem Irak - zum großen Teil Familien. Platz ist hier für insgesamt 114 Personen. Weitere werden in den nächsten Wochen erwartet. Dann wird die Stadt Lampertheim auch die Zahl der Flüchtlinge, die sie bis Jahresende unterbringen sollte, auch erreicht haben. Platz für 450 Menschen war seitens des Kreises bis Ende 2016 gefordert worden.

Büro noch nicht fertig

Noch nicht fertig ist das Büro, das der Kreis Bergstraße dort einrichtet. Ein Sozialarbeiter soll dort künftig feste Sprechstunden für die Flüchtlinge anbieten. Aktuell haben mit Denise Sauter und Michael Mannix zwei Mitarbeiter des Flüchtlingsamtes beim Kreis die Aufgabe übernommen. Sie sind aber nicht allein für die Lampertheimer Unterkünfte zuständig, sondern im gesamten Kreisgebiet unterwegs.

Delceva, die seit einem Jahr die Flüchtlingshilfe bei der Stadtverwaltung koordiniert, berichtet im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen", dass das Hauptaugenmerk der Stadt nach wie vor auf der Organisation der ehrenamtlichen Sprachkurse liegt. Hier werde nach dem Motto verfahren: Jedem eine Chance geben. Offiziell haben nämlich nur die Flüchtlinge Anspruch auf staatlich geregelte Integrationskurse, die auch Aussicht auf Verbleib in Deutschland haben.

Solche, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen und deren Asylantrag deshalb aller Voraussicht nach abgelehnt wird, dürfen an diesen offiziellen Zertifikatskursen nicht teilnehmen. Um aber allen die Möglichkeit zu geben, sich in Deutschland zu orientieren und zu verständigen, hat die Stadt Lampertheim entschieden, allen, die hier auf den Ausgang ihres Verfahrens warten, einen ehrenamtlichen Sprachkurs anzubieten. Dafür werden vor allem die Spendengelder eingesetzt, die die Stadt in den vergangenen Monaten von vielen Seiten für die Flüchtlingsarbeit erhalten habe.

Generell stellt Delceva fest, dass inzwischen alles viel strukturierter abläuft. Das ist sicher auch ein Verdienst ihrer Arbeit, denn mit diesem Ziel ist sie vor einem Jahr eingestellt worden. Nach wie vor ist ihre Hauptaufgabe, die Hilfe und Unterstützung für die Flüchtlinge durch die Verwaltung und die Ehrenamtlichen gemeinsam mit den Verantwortlichen im Koordinierungskreis zu organisieren und abzustimmen.

Darüber hinaus kümmert sich die Sozialarbeiterin auch persönlich um die Belange der Fremden, wenn sie sie direkt ansprechen. Engen Kontakt hält sie zur Flüchtlingsbehörde beim Kreis, zum Jobcenter und zur Tafel.

Unterstützung vom Bufdi

Seit dem Frühjahr wird Delceva bei ihrer Arbeit von einem sogenannten Bufdi unterstützt. Das ist ein junger Mensch, der einen Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Lampertheim absolviert. Seit September ist das David Anacker. Er ist sozusagen der Herr der Listen. Er führt die Bestandslisten für die Unterkünfte, hilft bei der Einteilung in die Sprachkurse und prüft die Anwesenheitslisten. Außerdem hilft er bei den Profiling-Bögen mit. Die füllt die Stadt mit jedem in Lampertheim untergebrachten Flüchtling aus, um etwas mehr über die Menschen und ihre Herkunft zu erfahren, die hier einquartiert werden. In diesen Bögen werden persönliche Angaben des Flüchtlings erfasst, sein (Aus-) Bildungsstand und welche Interessen er hat.

Eine weitere Aufgabe Delcevas - und ihr persönlich ein wichtiges Anliegen - ist die Betreuung der ehrenamtlichen Helfer. Hier ist sie immer wieder als Vermittlerin gefragt - vor allem an andere Einrichtungen, die entsprechende Unterstützung leisten können. Gleichzeitig organisiert sie Seminare, in denen sich die Freiwilligen für den Umgang mit den Asylbewerbern fortbilden können. Zum Beispiel gibt es demnächst ein Seminar über Traumata, da viele Flüchtlinge aus Kriegsgebieten kommen und schlimme Erfahrungen gemacht haben.

Über mangelnde Arbeit kann sich Delceva nicht beklagen. Doch zugleich stellt sie fest, dass vieles inzwischen in wesentlich geregelteren Bahnen abläuft als noch vor einem Jahr. Wirkung zeige auch das neue Integrationsgesetz, das die Bundesregierung in Berlin auf den Weg gebracht hat.

"Es gibt jetzt viel mehr Maßnahmen, wo wir die Leute hinschicken können", sagt sie. Außerdem sei die Bearbeitung der Asylverfahren merklich beschleunigt worden. "Die Wartezeiten haben sich deutlich verkürzt", konstatiert sie eine weitere Verbesserung.