VLK-Clubs mit schwacher Bilanz

Lampertheim. Germania Lampertheim II kann doch noch gewinnen. KCG Lampertheim I gewinnt mit Topleistung gegen Heddesheim und bleibt Tabellenführer. Mit guter Leistung kommt Rollendes Glück Lampertheim II zu einem knappen Sieg. Insgesamt eine schwache Bilanz der VLK-Clubs am 15. Spieltag.

Damen Landesliga 1

DSKC Weiher I - Germania Lampertheim I 2502:2421

Scheinbar hat sich Germania Lampertheim I im Abstiegskampf schon aufgegeben. Zunächst konnten Ute Ofenloch (404), Karin Müller (408), Birgit Schulze (429) und Elke Hoffmann mit nur acht Holz Rückstand die Begegnung offen halten. Ausgerechnet Sabine Bräunig sowie Daniela Schenk erwischten einen schwachen Tag. Die Niederlage war so nicht zu vermeiden.

Landesliga 2

Teutonia Waldhof I - Fortuna Lampertheim I 2569:2453

Auch für die Damen von Fortuna gilt es zu punkten, denn man befindet sich auf einem Abstiegsplatz. Beim Tabellenzweiten kann man zwar verlieren, aber die Gesamtleistung ist verbesserungswürdig. Gegen die kompakt auf hohem Niveau auftretenden Gastgeberinnen konnten nur Janine Röhrig (413), Evi Weidenauer (413), Ruth Münzenberger (403) und Stephanie Zimmermann (438) dagegenhalten.

Landesliga 3

1. HKO Young Stars KHe I - Germania Lampertheim II 2190:2385

Hätte man solche Leistungen öfter gezeigt, hätte man mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun. Durch den Sieg bleibt die kleine Chance auf einen Nichtabstiegsplatz gewahrt. Brigitte Pschibilski (408), Petra Selbert-Beck (425) und Silke Ofenloch (424) hatten Hauptanteil am klaren Sieg.

Herren Landesliga 2

SG VFL / NT Hockenheim I - SG Lampertheim II 5472:5455

Beim Tabellennachbarn gab es eine knappe Niederlage. Bitter war vor allem, dass an der Leistung des Sextetts wenig auszusetzen war. Zunächst mussten Karl-Heinz Fellner (921) und Zurahid Gibic (908) trotz sehr guter Leistung zwei Holz abgeben. In der Mittelachse wurde die Chance auf den Sieg eventuell liegen gelassen, denn Marco Zimmermann (861) sowie Oliver Heinz (890) mussten weitere 25 Holz abgeben. Im Schlusspaar trumpften Frank Lößner (936) und Karl-Heinz Thon (939) zwar auf, aber das starke Schlusspaar des Gastgebers verteidigte den Hockenheimer Sieg.

Bezirksliga 1

Rollendes Glück Lampertheim I - SG Dossenheim / Weinheim I 5222:5300

Das Team von Rollendes Glück I findet in der Rückrunde nicht zu den gewohnt starken Leistungen. So kam es gegen den Tabellenführer zur Niederlage - auch bedingt durch ein Einzelresultat unter 800. Mike Blank (900), Benjamin Kohl (849) sowie Thomas Zeig (872) erspielten ein knappes Plus. Dann kam besagtes Ergebnis (794). Dennis Büchler (931) und Michael Jungk (876) konnten dies nicht mehr kompensieren.

Kreisliga A

Rollendes Glück Lampertheim II - KC EW Weinheim II 2516:2508

Rollendes Glück II hatte den Tabellenletzten aus Weinheim zu Gast, der eine starke Leistung bot und für ein spannendes Spiel sorgte. Falko Günther (414), Steffen Röth (399) sowie Harry Pschibilski (404) gerieten knapp ins Hintertreffen. Stefan Ofenloch (419), Antonio Alves (437) und Hans Hofmann (433) zeigten in Teil zwei der Begegnung eine starke Leistung und bescherten ihrem Team einen knappen Sieg.

KCG Lampertheim I - ATB Heddesheim III 2669:2454

Der Tabellenführer baute mit einer Topleistung den Vorsprung auf vier Punkte aus. Vom Start weg zeigten die Gastgeber, wer Herr im Hause ist. Karl Münkel (471) und Gerd Fricke (405) spielten einen deutlichen Vorsprung von 103 Holz heraus, der von Friedrich Pah (464), Peter Ditschinger (453), Daniel Thome (471) und Reiner Wedel (405) zum Kantersieg ausgebaut wurde.

SG Lampertheim IV - NP Landenb. / TV Käfertal III 1953:2484

Pech für die SG, die ohne zwei verletzte Akteure antreten musste. Schade um die guten bis sehr guten Vorstellungen von Hans-Jürgen Kuhbach (419), Armin Münzenberger (454) und Justin Krämer (451).

Kreisliga B

KC BF Hemsbach III - SG Lampertheim V 2468:2429

Zu inhomogen waren die Leistungen des SG-Sextetts, die letztendlich auch entscheidend für die knappe Niederlage waren. Bis zum Schlusspaar gab es durch Harry Bopp (430), Nils Neudecker, Bernhard Liebetrau (444) und Rudolf Renner einen knappen Vorsprung von 23 Holz. Im Schlusspaar spielte Günter Richter (449) gut auf. Doch es gab auch ein dürftiges Resultat von 343 Holz, das die Niederlage besiegelte.

Kreisliga C

KCG Lampertheim II- KC EW Weinheim III 1442:1620

Tabellenletzter gegen Tabellenersten: Der Gast wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Kein KCGler erreichte die 400er-Marke.

SG Lampertheim VI - 89 Weinheim II 832:1659

Der Gastgeber konnte nur zwei Spieler auf die Bahnen bringen, deshalb die klare Niederlage. Schade um das Topresultat von 460 Holz durch Georg Stark. Auch beim Gast spielte Magdalena Hutter mit 492 Holz ein Spitzenresultat.

Hessischer Kegler- und Bowlingverband, A-Liga 2

SG Spfr. Groß-Gerau I - Bahn Frei Bürstadt I 1630:1594

Erneut zeigte sich das Manko von Bürstadt: Zu unterschiedlich war die Leistung der Spieler. Zwei guten Vorstellungen standen zwei schwache gegenüber. Die Folge war eine knappe Niederlage in Groß-Gerau. Im Startpaar gerieten Josef Prommer (403) sowie Gregor Winkler ins Hintertreffen. Im weiteren Verlauf der Begegnung zeigte Jörg Tremmel, mit 432 Holz Tagesbester, eine sehr gute Leistung. Allerdings konnte Giselbert Bohn auch nicht annähernd mithalten.

B-Liga

KSC 74 Ober-Ramstadt II - Bahn-Frei Bürstadt II 1543:1497

Eine schwache Vorstellung lieferte das Quartett von Bahn-Frei Bürstadt II in Ober-Ramstadt ab. Allenfalls Kurt Hofmeister (399) erfüllte die Erwartungen. Hans Georg Diehl, Karl Bär und Schork/Ofenloch blieben unter ihren Möglichkeiten. zg