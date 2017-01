Voller Begeisterung für Musik von den USA nach Hofheim

Der neue Dirigent des Posaunenchors: Simon Kräuter. © fh

HOFHEIM. Bei der Suche nach einem Nachfolger für den ausgeschiedenen Dirigenten Sebastian Blaut hat sich der Evangelische Posaunenchor für Simon Kräuter entschieden. Seit zwei Wochen leitet der 24-Jährige inzwischen die Chorproben und wurde nun auch von Erstem Vorsitzenden Wolfgang Herbert und dem Vorstand offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die Vita des Tenor-Posaunisten, der auch Alt- und Bass-Posaune sowie Basstrompete spielt, liest sich atemberaubend. In Tuttlingen geboren, wuchs Kräuter zwischen Schwarzwald und Bodensee auf. Als er im Alter von gerade einmal vier Jahren eine Glenn Miller-Platte hörte, war für ihn klar, dass er Posaunist werden wollte.

Die musikalische Ausbildung begann mit sechs Jahren auf dem Euphonium, da die körperlichen Voraussetzungen den Einstieg auf der Posaune noch nicht zuließen. Später erfolgte der Wechsel zur Posaune. Dabei spielte er zunächst in Jugendkapellen, Stadtorchestern, Bands und Combos. Danach landete er bei der Neuen Philharmonie München, dem Sinfonischen Jugendblasorchester Baden-Württemberg als Erster Posaunist sowie dem Landes-Jugend-Jazzorchester Baden-Württemberg als Lead-Posaunist und dem Mannheim Jazz Orchestra als Bassposaunist. Dazu gesellten sich persönliche Auszeichnungen bei Wettbewerben wie "Jugend musiziert" und "Jugend jazzt".

Vier Semester lang war Simon Kräuter Vorstudent an der Musikhochschule Trossingen bei Größen wie Abbie Conant, Gerhard Wolf und Joe Burnam. 2012 startete er sein Studium an der Musikhochschule Mannheim in den Studienfächern Bachelor Posaune künstlerisch sowie Bachelor of Jazz Performance bei Prof. Ehrhard Wetz, Jürgen Schaal und Felix Fromm. 2015 ging er in die Vereinigten Staaten, um bei John D. Rojak und Steve Davis an der Hart School of Music zu studieren.

Seine Konzerttätigkeit führte ihn bereits in viele Länder, dabei trat Kräuter in der Esplanade Concert Hall, der Tonhalle Zürich und dem Theaterhaus Stuttgart auf. Außerdem konnte er mit seinem Posaunenquartett den "Cross-over"-Ensemble-Wettbewerb im Jahr 2015 in Mannheim gewinnen.

Doch damit nicht genug. Trotz seines noch jungen Alters arbeitete er bereits als Posaunen-Tutor und leitete Satzproben in der Schulmusikabteilung der Musikhochschule Mannheim. "Mein Hauptaugenmerk liegt darin, klassische Musik zu spielen. Allerdings fühle ich mich auch in anderen Stilen und Genres sehr wohl", so Kräuter.

Der Posaunenchor ist froh, einen solchen Vollprofi als neuen Dirigenten verpflichtet zu haben. Simon Kräuter begeisterte die Bläserinnen und Bläser bereits in seinem Probedirigat. "Jeder Dirigent legt andere Schwerpunkte und so ist es wichtig, dass wir gemeinsam das Repertoire des Chors festigen und natürlich auch erweitern", erklärte Simon Kräuter gegenüber dem "Südhessen Morgen".

Erster Auftritt am Sonntag

Die weiteren Planungen für das Jahr 2017 laufen schon auf Hochtouren. "Wir sichten bereits Stücke für das Kirchenkonzert am Samstag, 11. November", verriet Pressewartin Ingrid Trübe. Und die Nachwuchsarbeit darf natürlich auch nicht zu kurz kommen, "Neue Musiker sind immer willkommen", hofft der neue Dirigent auf weiteren Zuwachs im Chor.

Den ersten öffentlichen Auftritt in Hofheim mit Simon Kräuter hat der Chor bereits am kommenden Sonntag, 5. Februar, im Gottesdienst in der Friedenskirche. fh