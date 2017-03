Vom „kleinen Luisenpark“ bis zur bewirtschafteten Markthalle

Die Teilnehmer des Stadtrundgangs an zentraler Stelle: am leerstehenden Schiller-Café.

Lampertheim. Das Wetter hätte freundlicher sein können. Doch am Ende des Stadtspaziergangs äußerte sich Bürgermeister Gottfried Störmer "begeistert" über die Resonanz auf die Aktion der Lokalen Partnerschaft. Diese hatte am Samstag zum Rundgang durch die Innenstadt eingeladen. Er ist Bestandteil des Konzepts zum Stadtumbau, über das die politischen Gremien im Herbst entscheiden wollen.

Das Stadtumbau-Konzept nutzt die Fördermittel des Landes, um Maßnahmen zur Attraktivierung und Modernisierung des Zentrums zwischen Bahnhof und Domkirche umzusetzen. Moderiert wird der Prozess von der NH ProjektStadt. Diese hatte im Februar zusammen mit Vertretern von Verwaltung und Politik sowie interessierten Bürgern eine Lokale Partnerschaft begründet. In ihr sollen Ideen und Vorschläge für den Stadtumbau entwickelt werden.

Beim zweistündigen Rundgang absolvierten Angehörige der Lokalen Partnerschaft sowie weitere interessierte Bürger - eine etwa 50-köpfige Gruppe - einen festgelegten Parcours mit Haltepunkten am Bahnhof, im Stadtpark, an der Ecke Eleonorenstraße/Sedanstraße, auf dem Schillerplatz und vor dem Parkhaus in der Domgasse. Angeführt von der Verwaltungsspitze mit Bürgermeister Gottfried Störmer und dem Ersten Stadtrat Jens Klingler sowie den beiden Vertretern der NH ProjektStadt, Marius Becker und Christian Schwarzer, gaben die Teilnehmer Anregungen wie Kritik an den jeweiligen infrastrukturellen Gegebenheiten zu Protokoll. Diese sollen nun in den Diskussionsprozess über das Stadtumbau-Konzept einfließen. Der Koordinator im Lampertheimer Bauamt, Stefan Groß, hoffte auf "ehrliche Meinungen" und versprach: "Wir sind komplett offen." Laut Marius Becker ist am 14. Mai eine Bürgerwerkstatt geplant. Außerdem sollen Bürger in einem Online-Forum weitere Anregungen einreichen können.

Bahnhof: Laut Christian Schwarzer ist der Bahnhof in der Regel "einer der neuralgischen Punkte" in einer Stadt. Eine Nutzung des im Erdgeschoss leerstehenden Bahnhofsgebäudes - etwa durch gastronomische Angebote oder Serviceleistungen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs - wurde von den Teilnehmern am Rundgang ebenso auf die Agenda gesetzt wie eine optische Aufwertung des Gebäudekomplexes. Angeregt wurde die Einrichtung eines Fahrradverleihs. Kritik wurde an den Fahrplan-Kästen geäußert, die im Winter häufig beschlagen oder vereist seien. Bürgermeister Störmer teilte bei dieser Gelegenheit mit, die Stadt werde demnächst Gespräche mit dem Eigentümer über eine künftige Nutzung des Bahnhofsgebäudes aufnehmen.

Stadtpark: Angesichts des hohen Naherholungswertes des Stadtparks sprach Projektentwickler Schwarzer vom "kleinen Luisenpark" in Lampertheim. Zumindest habe er in diesem Bereich eine "besondere Stimmung" wahrgenommen, die sich aus dem Nebeneinander von Begräbnisstätten und Erholungszonen ergibt. Angeregt wurde beim Stadtrundgang, mehr Sitzgelegenheiten für Senioren, eine Kletterwand für Jüngere zu schaffen oder ein Wasserbecken für Modellboote und Kleinkinder einzurichten. Teilnehmer forderten, den Belangen des Naturschutzes im Stadtpark Geltung zu verschaffen, etwa durch die Einrichtung von Blühflächen im Friedhof, weiteren Insektenhotels, Nistkästen oder Eidechsenhügeln. Auch die Idee einer Bühne für kulturelle Veranstaltungen fand Eingang ins Protokoll.

Ecke Eleonoren-/Sedanstraße: Der Weg vom Stadtpark an die Sedanhalle wurde von einem Rollstuhlfahrer als kaum zu bewältigen beschrieben. Auch kämen Senioren vom Dietrich-Bonhoeffer-Haus wegen des runden Straßenprofils, der hohen Bordsteinkanten und der teilweise schadhaften Bepflasterung auf den Fußwegen nur schwer in die Innenstadt. Die wohnraumnahe Versorgung in der Innenstadt für ältere, behinderte oder nicht mobile Menschen wurde als defizitär empfunden. Auch wurde der Vorschlag geäußert, mit dem Kreis als Eigentümer über eine Erweiterung der für den Schulsport genutzten Sedanhalle für kulturelle Zwecke zu verhandeln.

Schillerplatz: Am Schillercafé wurden Vorschläge artikuliert, die Fußgängerzone wieder teilweise zu öffnen, etwa für Busse. Auch seien die Abstände der Haltestellen voneinander zu groß. Zwischen den Teilnehmern entwickelte sich ein Disput, in dem die Interessen an einer Belebung der Innenstadt mit denen nach mehr Ruhe für die Bewohner kollidierten. Die Versiegelung des Schillerplatzes sollte, so lautete eine weitere Meinung, zugunsten von mehr Grün aufgebrochen werden. Für das leerstehende Schillercafé gab es mehrere Anregungen: Befürwortet wurden "eine bewirtschaftete Markthalle" beziehungsweise eine öffentliche Toilettenanlage.

Domgasse: Vertreterinnen der Schillerschule äußerten Wünsche bezüglich einer Begrünung des Schulhofes, der an Nachmittagen als öffentlicher Spielplatz genutzt werde. Außerdem wiesen sie auf den erhöhten Raumbedarf der Schule hin. Am Parkhaus wurden die engen Ein- und Durchfahrten kritisiert. Auch fiel der Vorschlag zur Einrichtung einer Kulturstätte im Zentrum.