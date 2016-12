Von Autos und Menschen, die nicht ganz sauber sind

So fröhlich wie seine Jackettfarbe war Stefan Reuschs Rückblick nicht. © roi

Lampertheim. "Die Welt ist bekloppter als je zuvor und Europa ist auch nicht zum Knuddeln." Stefan Reuschs Bilanz 2016 fällt nicht gerade rosig aus. Alle Jahre wieder kommt der Kabarettist ins London Pub, um gemeinsam mit den Gästen zu überlegen, ob und wie die Welt noch zu retten ist. Da der Stoff, den Politik, Sport und Wirtschaft dafür bieten, endlos ist, bietet Reusch auch am Samstag wieder ein abendfüllendes Programm. "Vielleicht gelingt es ihm dieses Mal, die Welt zu retten?", ruft London-Pub-Besitzer Friedrich Hackstein zu Beginn fragend in die Runde.

Als der Hauptdarsteller seine News 2016 wie Nachrichten abspult und analysiert, verhaspelt er sich oft. Augenzwinkernd natürlich. Denn die Versprecher sind keine Konzentrations- oder Kommunikationsprobleme, sondern gewollt, sie sind tiefgründig und leiten zum nächsten Thema über. Das ist Reuschs Art, den Finger in die Wunde zu legen.

Zunächst bleibt er mit seiner abendlichen Rettungsaktion im eigenen Land. Autos seien die "gefederten" Freunde der Deutschen und deshalb wolle er "noch mal schnell" die Automobilindustrie retten. Schließlich sei das Auto des Deutschen liebstes Kind, doch diesen Satz habe man schon lange nicht mehr gehört. Reusch vergleicht die VW-Verantwortlichen mit einem Kleinkind: "Die scheinen nicht sauber zu sein."

Überhaupt seien einige Träume der Deutschen zerplatzt wie Seifenblasen: zum Beispiel das Befahren der Innenstädte. Als Anreiz für die Hersteller, die VW-Abgasaffäre aufzuarbeiten und die Autoindustrie wieder anzukurbeln, hatte sich Reusch überlegt: "Wer zwei Autos kauft, kriegt ein drittes geschenkt!"

Im Sommer sei die Bevölkerung zu Hamsterkäufen aufgerufen worden. Dies sei aber gescheitert, denn "es gab keine mehr - Hamster!" Die seien alle in Tiefkühllasagnen integriert. Die Welt sei einfach pervers geworden, stellt Reusch fest. Die Meere seien leer gefischt und Schuld habe der Mensch. "Und der Fischreiher?", fragt er sich gedankenverloren.

Auch Angela Merkels historischer Ausspruch, "Wir schaffen das!", darf natürlich nicht fehlen. Als Bundeskanzlerin sei sie verlässlich - wie ein robustes altes Fahrrad mit Rücktrittbremse.

Im Sauseschritt geht es weiter nach Sachsen zu den Pegida-Anhängern, die dem Bundesland die Touristenbilanz verhageln. In der Rolle des Modeschöpfers Monsieur Chantal widmet sich Reusch dem Thema Burka. Seine Empfehlung an die Männer: "Pfeift doch mal einer in der Burka hinterher, das wäre Teil der Integration."

Und schon geht es weiter in die Türkei und zu Erdogan: "Er ist turbo und er ist unser Freund. Wenn man ihn umarmt hat, hat man ihn am Hals." Auch andere Politiker hat Reusch im Köcher. Donald Trump sei der verlogenste Politiker seit Gerhard Schröder. Beide hielten es mit Mark Twain, der einst sagte: "Die Wahrheit ist das Kostbarste, was wir haben. Gehen wir sparsam damit um!". "Aber ich will euch nicht runterziehen, sondern retten", versichert der Kabarettist zum Abschluss. "Uns geht es gut, ihr habt doch mich!" Dann lässt er unter Applaus noch zwei Zugaben folgen.