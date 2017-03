Von Dampfnudeln bis Yoga

Lampertheim. Zwar waren die Mitglieder des Kanu-Clubs Lampertheim auch in den Wintermonaten nicht untätig, doch mit Beginn des Frühjahrs geht bei dem Sportverein die Saison wieder so richtig los. Mit jeder Menge Aktivitäten soll für alle Alters- und Interessensgruppen etwas geboten werden. Zweiter Vorsitzender Rolf Borkenhagen und Ulrike Gliem, Sportwartin für den Breitensport, stellten beim Pressegespräch das vielseitige Programm vor.

Los geht es am kommenden Sonntag mit dem Dampfnudelfest, das künftig sogar zweimal im Jahr stattfinden wird. Im Vereinsheim kann man sich das Hefegebäck mit Kartoffelsuppe schmecken lassen. Aber es gibt auch wieder "Dampfnudeln-to-go" an einem Extra-Stand.

Ein ganz wichtiger Termin ist Sonntag, 23. April. Dann findet das Anpaddeln verbunden mit einem Tag der offenen Tür statt, bei dem der Verein seine Aktivitäten vorstellt. Auf gutes Wetter und den richtigen Wasserstand hoffen die Organisatoren am Wochenende, 27. und 28. Mai, zur Lampertheimer Regatta. Daneben werden die Aktiven noch an einem Dutzend anderer Regatten und Meisterschaften teilnehmen.

Gliem hat das Amt der Sportwartin für Breitensport übernommen und viele Ideen, vor allem für den Nachwuchs, im Gepäck. Sie hat außerdem eine Lizenz in Präventionssport erworben und will mit ihren Angeboten gezielt die Psychomotorik von Kindern zwischen drei und zehn Jahren fördern. Nach den Osterferien soll eine Turngruppe für Mädchen und Jungen im Kindergartenalter starten. Mit Eintritt in die Grundschule können sie sich entscheiden, ob sie lieber paddeln, sich der Tae-Kwon-Do-Gruppe anschließen oder beides möchten.

Jugend trifft sich mittwochs

Für die Vereinsjugend hat Gliem noch viele andere Pläne. Immer mittwochnachmittags können die Schüler ins Vereinsheim kommen, dort miteinander spielen, turnen oder sich anderweitig beschäftigen. Oft sind an diesem Termin aber auch Ausflüge geplant. So geht es beispielsweise am 26. April ins Felsenmeer, am 17. Mai zum Bowling nach Bensheim, und am 7. Juni zum "Outdoorklettern" nach Viernheim. In den Osterferien fährt die Kanujugend wieder ins traditionelle Trainingslager an den Gardasee. An den Lampertheimer Ferienspielen beteiligt sich der Verein in diesem Jahr gleich zweimal: mit den Kanuten und mit der Tae-Kwon-Do-Abteilung.

Für Erwachsene gibt es am 2. April ein ganztägiges Schnupperpaddeln am Altrhein. Für Kinder und Jugendliche gibt es sogar zwei Termine: 20. Mai und 13. August. für den 9. Juli ist eine kleine Paddeltour geplant, um das Erlernte anzuwenden. Seit drei Jahren trifft sich immer donnerstags, von 20 bis 21 Uhr, eine Gruppe zur Wirbelsäulengymnastik. Neu hinzugekommen ist am Montag von 19.30 bis 21 Uhr auch die Möglichkeit, sich mit Yoga entspannen zu lernen. Diese Angebote stehen auch Nichtmitgliedern offen.

Auch für die Senioren wird einiges geboten: Grillfest am 16. Juli, Neckarfahrt am 6. August, Herbstwanderung am 1. Oktober. Zuvor hat jedoch schon am 17. September das Abpaddeln stattgefunden. Der KCL-Terminkalender ist also gut gefüllt.