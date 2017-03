Lampertheim. Der MGV 1840 lädt zum Konzert "Herzstücke - Lieder, die uns am Herzen liegen" mit Chormusik von der Klassik bis zur Moderne ein. Es findet am Samstag, 18. März, 20 Uhr, und am Sonntag, 19. März 16 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche statt. Sämtliche Chorformationen des Vereins wirken mit: Männerchor, Frauenchor, Chor Joyful, Gemischter Chor, das Männerensemble und der Gesamtchor. Begleitet werden die Chöre am Piano von Manuel Jandl, am Bass von Frank Willi Schmidt und am Schlagzeug von Michael Fischer. Die musikalische Gesamtleitung hat Elisabeth Seidl. Der MGV 1840 veranstaltet das Konzert in Zusammenarbeit mit cultur communal.

Karten zum Preis von 12 Euro (Kinder 8 Euro) gibt es bei: Horlé, Elektro Klingler, Hotel Darmstädter Hof, Gemeindebüro der Martin-Luther-Gemeinde, Rathausservice der Stadt Lampertheim sowie bei allen Sängerinnen und Sängern des MGV 1840. zg