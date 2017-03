Von Paris nach Moskau

Lampertheim. Bei der 17. Veranstaltung von "Wortkultur in der Stadtbücherei" am Montag, 6. März, 19.30 Uhr, stellt Nicole Beisel ihren Roman "Eines Nachts in Paris" vor. Peter Liepolt präsentiert sein Buch "Wahre Volleyballgeschichten".

Nicole Beisel wurde in Ludwigshafen geboren. Mittlerweile lebt sie mit ihrer Familie in Hofheim. Vor fünf Jahren schrieb sie ihren ersten Roman "Dieser eine Brief". Weitere Romane folgten, die im Selfpublishing veröffentlicht wurden. Ihr Roman "Eines Nachts in Paris" ist der erste Roman in Zusammenarbeit mit dem Masou-Verlag.

Vor einigen Jahren erzählte eine russische Volleyball Olympiasiegerin Peter Liepolt eine Geschichte: Wegen des plötzlichen Todes des russischen Staatschefs wurden alle Sport- und Kulturveranstaltungen in Moskau abgesagt, so auch die Spiele der Volleyball-Pokal-Finalrunde. Da alle Flüge in den Folgetagen ausgebucht waren, musste die Mannschaft für die Rückreise in den Süden Kasachstans den Zug nehmen. Anstatt sich ausruhen zu können, ließ der Trainer die Mannschaft im Zug trainieren. Diese Geschichte war der Auftakt für Peter Liepolt, wahre Geschichten rund um den Volleyballsport zu sammeln und niederzuschreiben.

Liepolt war viele Jahre als Volleyballtrainer tätig. Er lebt mit seiner Familie in Hüttenfeld. Seit 2015 ist er Präsident des Kiwanis-Clubs Lampertheim. zg